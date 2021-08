Live: देश छोड़ने में मदद कर रहा अमेरिका, अफवाह के बाद काबुल एयरपोर्ट पहुंच गए हजारों अफगानी

अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद यहां हालात गंभीर हैं. देश छोड़ने की कोशिश में हजारों लोग इधर-उधर भटक रहे हैं. शुक्रवार (20 अगस्त) को काबुल एयरपोर्ट पर हजारों की संख्या में लोग जमा हो गए. दरअसल, अफवाह फैली कि अमेरिका काबुल एयरपोर्ट पर लोगों को देश से बाहर निकलने में मदद कर रहा है. निकासी प्रक्रिया की अफवाह सुनकर वहां हजारों की संख्या में लोग जमा हो गए.

काबुल हवाई अड्डे पर अमेरिका और ब्रिटेन के सैनिकों को अलग करने के लिए कंटीले तार लगाए गए हैं. तार और गेट के आसपास मौजूद ये अफगानिस्तान के लोग मदद के लिए विदेशी सैनिकों से गुहार लगा रहे हैं. स्थानीय मीडिया और अमेरिकी रिपोर्टर द्वारा ट्वीट किए गए एक वीडियो में नजर आ रहा है कि तालिबान के डर से देश छोड़कर जाने की कोशिश में अफगानी लोग इन कंटीले तारों पर चढ़कर दूसरी तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं.

Kabul airport today. Rumors that the Americans will take anyone that gets through so tens of thousands have arrived. pic.twitter.com/n9yKaf98TJ