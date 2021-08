अफगानिस्तान में लौटे तालिबान युग पर क्या बोलीं मलाला यूसुफजई?

एक जमाने में तालिबान की गोली खाने वालीं नोबल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया जा रहा था. कारण सिर्फ इतना था कि उनकी तरफ से तालिबान और अफगानिस्तान में जारी स्थिति पर कोई बयान नहीं दिया गया. उन्होंने कोई ट्वीट भी नहीं किया था. इस वजह से उनके आलोचक सोशल मीडिया सक्रिय हो गए थे. लेकिन अब मलाला ने पहली बार अफगानिस्तान की स्थिति पर ट्वीट किया है.

मलाला ने तालिबान पर क्या कहा?

मलाला ने ट्वीट में लिखा है कि- हम सभी हैरत में हैं. तालिबान जिस तरह से अफगानिस्तान में कब्जा जमाता जा रहा है, ये देख मैं स्तब्ध हूं. मुझे महिलाओं की, अल्पसंख्यकों की काफी ज्यादा चिंता है. हर छोटे-बड़े देश से अपील है कि अफगानिस्तान में तुरंत सीजफायर करवाया जाए और शरणार्थियों और आम लोगों को भी सुरक्षित बाहर निकाला जाए. मलाला की तरफ से भी ये ट्वीट उस समय किया गया है जब उन पर ऐसा करने का दवाब बना.

We watch in complete shock as Taliban takes control of Afghanistan. I am deeply worried about women, minorities and human rights advocates. Global, regional and local powers must call for an immediate ceasefire, provide urgent humanitarian aid and protect refugees and civilians.