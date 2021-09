तालिबान सरकार का गठन फिर टला, ISI चीफ जनरल समेत PAK प्रतिनिधिनमंडल पहुंचा काबुल

अफगानिस्तान में तालिबान सरकार का गठन फिर टल गया है. इस बीच तालिबान के निमंत्रण पर पाकिस्तान का प्रतिनिधिमंडल काबुल पहुंचा है. इस प्रतिनिधिमंडल में अधिकारियों के साथ ISI चीफ जनरल फैज हामिद भी शामिल है. सरकार के गठन से पहले पाकिस्तान से तालिबान का ऐसा नाता कई तरह के सवाल खड़े करने वाले हैंं.

वैसे तालिबान का पाकिस्तान से पुराना नाता रहा है, लेकिन सरकार के गठन से पहले पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल का पहुंचना कहीं भारत के लिए तो खतरे की घंटी नहीं ना है. तालिबानी सरकार के गठन में पाकिस्तान के दखल की चर्चाएं भी जोरों पर हैं. वहीं, हक्कानी नेटवर्क और पाकिस्तानी खुफिया एजेंस ISI के बीच घनिष्ठता जगजाहिर है.

Pakistan media reported that ISI chief Lt Gen. Faiz Hamid arrived in Kabul on Saturday morning at the invitation of the Taliban, leading a delegation of senior Pakistani officials.#TOLOnews pic.twitter.com/Wx224uuNne