तालिबान में पड़ गई फूट...सत्ता के बंटवारे पर आमने-सामने हक्कानी ग्रुप और मुल्ला बरादर

अफगानिस्तान पर कब्जा जमाने के बाद तालिबान अब सरकार बनाने की ओर बढ़ चुका है. पिछले कई दिनों से कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही सरकार बन जाएगी, लेकिन तालिबान की ओर से हर बार तारीख बढ़ा दी जा रही है. अब इसके पीछे का कारण भी पता चल गया है, माना जा रहा है कि तालिबान के गुटों में सत्ता के बंटवारे को लेकर सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है.



तालिबान की ओर खुद इस बात को स्वीकार किया गया है कि हक्कानी ग्रुप और तालिबान इस्लामिक अमीरात में सत्ता के बंटवारे को लेकर मतभेद हैं. इसी वजह से सरकार के गठन में देरी हो रही है.

The Taliban affiliates confirm that there is disagreement between the Haqqani Group and the Taliban Islamic Emirate over the division of power.