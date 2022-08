Earthquake in Afghanistan: अफगानिस्तान में हिली धरती, 4.9 तीव्रता से आया भूकंप

Earthquake in Afghanistan: अफगानिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. गुरुवार-शुक्रवार की रात करीब 12:38 बजे आए भूकंप की तीव्रता 4.9 बताई गई है. राहत की बात यह रही कि इसमें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ.

नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी के मुताबिक, भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के फैजाबाद से दक्षिण-दक्षिण पूर्व 93 दूर 150 किलोमीटर की गहराई में था. रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.9 थी. राहत की बात यह रही कि इसमें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ.

An earthquake of magnitude 4.9 occurred at around 12:38am, 93km SSE of Fayzabad, Afghanistan: National Center for Seismology pic.twitter.com/PBeQAOejCq