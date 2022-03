Russia-Ukraine War: IAEA ने दी जानकारी- 6 न्यूक्लियर रिएक्टर को कोई नुकसान नहीं

रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध अब और भी ज्यादा तबाही की तस्वीरों में बदल रहा है. दोनों देशों के बीच जारी जंग का आज 9वां दिन है. रूस के हमलों से यूक्रेन में चारों तरफ तहस-नहस सा मंजर है. इसी बीच न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ने यूक्रेन के सरकारी अधिकारी के हवाले से बड़ी खबर सामने आई कि यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र (Zaporizhzhia Nuclear Power Plant) से धुआं उठता दिखाई दे रहा है.

जिसको लेकर अब IAEA का बयान सामने आया है कि यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट पर रूस ने कब्ज़ा किया है. वहीं न्यूक्लियर रिएक्टर पर हमले को लेकर उन्होंने कहा कि 6 न्यूक्लियर रिएक्टर को कोई नुकसान नहीं हुआ है.





#WATCH | Adviser to the Head of the Office of President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy tweets a video of "Zaporizhzhia NPP under fire..."#RussiaUkraine pic.twitter.com/R564tmQ4vs