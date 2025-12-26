scorecardresearch
 
बांग्लादेशी पर्यटकों को ठहरने के लिए नहीं देंगे रूम... सिलीगुड़ी के होटल मालिकों का फैसला

पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी और आसपास के इलाकों में होटल व्यवसायियों ने बांग्लादेशी नागरिकों को ठहराने पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है. ग्रेटर सिलीगुड़ी होटलियर्स वेलफेयर एसोसिएशन का कहना है कि यह कदम संवेदनशील माहौल में मेहमानों और होटल कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर उठाया गया है.

सिलीगुड़ी में बांग्लादेशियों को नहीं मिलेगा होटल रूम. (Photo: Representational)
पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी और उसके आसपास के इलाकों में बांग्लादेशी पर्यटकों को लेकर एक अहम फैसला सामने आया है. ग्रेटर सिलीगुड़ी होटलियर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने मौजूदा राजनीतिक हालात को देखते हुए बांग्लादेशी नागरिकों को अस्थायी रूप से होटल में ठहराने पर रोक लगा दी है. इस फैसले के बाद सीमावर्ती इलाके में टूरिज्म से जुड़े लोगों के बीच चर्चाओं का दौर तेज हो गया है.

एसोसिएशन की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि पड़ोसी देश बांग्लादेश में चल रही राजनीतिक उथल-पुथल और हाल के कुछ घटनाक्रमों के कारण भारत-बांग्लादेश संबंधों में तनाव देखा गया है. इनमें ध्वज के अपमान और कुछ बांग्लादेशी नागरिकों द्वारा दिए गए उकसाऊ बयानों का भी जिक्र है. होटलियर्स संगठन का कहना है कि संवेदनशील माहौल में यह कदम मेहमानों और होटल कर्मचारियों की सुरक्षा के उद्देश्य से उठाया गया है.

एसोसिएशन से जुड़े एक पदाधिकारी ने कहा कि अगले फैसले तक किसी भी बांग्लादेशी नागरिक को होटल में चेक-इन की परमिशन नहीं दी जाएगी. सभी सदस्य इस फैसले का सख्ती से पालन करें. 

यह भी पढ़ें: जम्मू-कश्मीर के होटल में ठहरा विदेशी, होटल मालिक पर हो गया एक्शन, क्या है पूरी कहानी?

सिलीगुड़ी उत्तर बंगाल का प्रमुख शहर है. अंतरराष्ट्रीय सीमा के बेहद करीब है. यह इलाका काफी संवेदनशील माना जाता है, क्योंकि यही सिलीगुड़ी कॉरिडोर मुख्य भूमि भारत को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है.

ग्रेटर सिलीगुड़ी होटलियर्स वेलफेयर एसोसिएशन के लगभग 180 सदस्य होटल इस फैसले के समर्थन में हैं. इसके अलावा करीब 50 ऐसे होटल, जो संगठन के सदस्य नहीं हैं, उन्होंने भी स्वेच्छा से बांग्लादेशी नागरिकों को ठहराने पर रोक लगा दी है.

एसोसिएशन ने स्पष्ट किया है कि यह रोक स्थायी नहीं है. हालात की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी. यदि परिस्थितियां सामान्य होती हैं, आपसी सम्मान का माहौल बनता है, तो बांग्लादेशी नागरिकों के लिए आवास सुविधाएं शुरू की जा सकती हैं.

