scorecardresearch
 

Feedback

पश्चिम बंगाल में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन... सिलीगुड़ी से 3 गिरफ्तार

पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से तीन बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है. तीनों भारत में अवैध तरीके से प्रवेश किए थे. फिलहाल सुरक्षाबलों की तरफ से तीनों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

Advertisement
X
पश्चिम बंगाल से तीन बांग्लादेशी घुसपैठिए अरेस्ट. (Photo: Representational )
पश्चिम बंगाल से तीन बांग्लादेशी घुसपैठिए अरेस्ट. (Photo: Representational )

उत्तरी पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी शहर में तीन बांग्लादेशी नागरिकों को भारत में अवैध रूप से रहने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. इस बात की जानकारी एक अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. अधिकारी ने बताया कि एक गुप्त सूचना के आधार पर सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की 41वीं बटालियन के जवानों ने अमल रॉय, गौतम रॉय और प्रीतम रॉय को गिरफ्तार किया. तीनों खारीबाड़ी थाना क्षेत्र के पानीटंकी में रह रहे थे.

सुरक्षाबलों ने बताया कि उनके पास से बांग्लादेशी नागरिकता साबित करने वाले दस्तावेज बरामद किए गए हैं. अधिकारियों ने बताया कि प्रीतम पिछले साल 1 अप्रैल को वैध वीज़ा के साथ भारत आया था, लेकिन निर्धारित समय से अधिक समय तक रुका रहा. इसके बाद वह राजमिस्त्री का काम करने लगा.

यह भी पढ़ें: पश्चिम बंगाल के सीमा पर BSF की बड़ी कार्रवाई, पूर्व बांग्लादेशी पुलिस अफसर गिरफ्तार

सम्बंधित ख़बरें

बांग्लादेशी महिला अस्पताल से फरार. (Photo: Representational )
महाराष्ट्र: अवैध रूप से रहने के आरोप में गिरफ्तार गर्भवती बांग्लादेशी महिला जेजे अस्पताल से फरार 
road accident (Photo: Representational)
TMC विधायक के काफिले से टकराया बाइक सवार, ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान मौत 
केस दर्ज होने के 5 दिन बाद गिरफ्तार किए गए राकेश सिंह (Photo: ITG/Rajesh Saha)
कोलकाता: कांग्रेस दफ्तर तोड़फोड़ मामले में बीजेपी नेता राकेश सिंह गिरफ्तार, सियालदह कोर्ट में होगी पेशी 
rahul gandhi mamata banerjee
बंगाल SIR के विरोध में राहुल गांधी को ममता बनर्जी क्या बिहार जैसा मंच देंगी? 
ममता बनर्जी ने BJP पर राजनीतिक बदले की कार्रवाई का आरोप लगाया (Photo: ITG/tapas sengupta)
कोलकाता में सेना ने TMC का स्टेज हटाया, CM ममता ने BJP पर लगाया शक्ति का दुरुपयोग करने का आरोप 

गौतम 5 दिसंबर को कूचबिहार के हल्दीबाड़ी के रास्ते अवैध रूप से भारत में घुसा था. वह पानीटंकी में इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहा था. इसके अलावा अमल फरवरी में चंगराबांधा के रास्ते भारत आया था और एक दर्जी की दुकान पर काम कर रहा था. अधिकारियों ने बताया कि तीनों चचेरे भाई-बहन हैं. 

 यह भी पढ़ें: भारत में घुसपैठ कर रहा था बांग्लादेशी पुलिस अफसर, BSF ने पकड़ा

Advertisement

आपको बता दें कि इससे पहले भी पश्चिम बंगाल से कई अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया था. अब  तक भारत के अलग-अलग शहरों से कई बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया जा चुका है. वहीं कई को उनके देश भी भेजा जा चुका है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement