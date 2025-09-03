पश्चिम बंगाल में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन... सिलीगुड़ी से 3 गिरफ्तार

उत्तरी पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी शहर में तीन बांग्लादेशी नागरिकों को भारत में अवैध रूप से रहने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. इस बात की जानकारी एक अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. अधिकारी ने बताया कि एक गुप्त सूचना के आधार पर सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की 41वीं बटालियन के जवानों ने अमल रॉय, गौतम रॉय और प्रीतम रॉय को गिरफ्तार किया. तीनों खारीबाड़ी थाना क्षेत्र के पानीटंकी में रह रहे थे.

सुरक्षाबलों ने बताया कि उनके पास से बांग्लादेशी नागरिकता साबित करने वाले दस्तावेज बरामद किए गए हैं. अधिकारियों ने बताया कि प्रीतम पिछले साल 1 अप्रैल को वैध वीज़ा के साथ भारत आया था, लेकिन निर्धारित समय से अधिक समय तक रुका रहा. इसके बाद वह राजमिस्त्री का काम करने लगा.

गौतम 5 दिसंबर को कूचबिहार के हल्दीबाड़ी के रास्ते अवैध रूप से भारत में घुसा था. वह पानीटंकी में इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहा था. इसके अलावा अमल फरवरी में चंगराबांधा के रास्ते भारत आया था और एक दर्जी की दुकान पर काम कर रहा था. अधिकारियों ने बताया कि तीनों चचेरे भाई-बहन हैं.

आपको बता दें कि इससे पहले भी पश्चिम बंगाल से कई अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया था. अब तक भारत के अलग-अलग शहरों से कई बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया जा चुका है. वहीं कई को उनके देश भी भेजा जा चुका है.

