पश्चिम बंगाल के सीमा पर BSF की बड़ी कार्रवाई, पूर्व बांग्लादेशी पुलिस अफसर गिरफ्तार

पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने बांग्लादेश के पूर्व पुलिस अधिकारी को भारत में घुसपैठ करते हुए गिरफ्तार कर लिया. आरोपी की पहचान मोहम्मद आरिफुज्जमान के रूप में हुई है. BSF की 143 बटालियन ने उसे हाकिमनगर सीमा चौकी पर पकड़ा और बाद में पुलिस को सौंप दिया. फिलहाल उसके भारत आने के मकसद की जांच की जा रही है.

सुरक्षा एजेंसियां लगातार पूछताछ कर रही हैं.(Photo: AI-generated)

पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने शनिवार को एक पूर्व बांग्लादेशी पुलिस अधिकारी को अवैध तरीके से भारतीय सीमा में प्रवेश करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया. बीएसएफ के आधिकारिक बयान के अनुसार, गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान मोहम्मद अरिफुज्जमान के रूप में हुई है, जो बांग्लादेश पुलिस में अधिकारी रह चुका है.

जानकारी के मुताबिक, अरिफुज्जमान हकीमनगर बॉर्डर चौकी क्षेत्र से भारत में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था. इसी दौरान बीएसएफ की 143वीं बटालियन ने उसे रोककर हिरासत में ले लिया. पूछताछ के बाद उसे कानूनी प्रक्रिया के तहत पश्चिम बंगाल पुलिस को सौंप दिया गया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया.

अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल यह साफ नहीं हो पाया है कि अरिफुज्जमान अवैध तरीके से भारत में क्यों घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था. उसकी मंशा और उद्देश्य का पता लगाने के लिए सुरक्षा एजेंसियां लगातार पूछताछ कर रही हैं. बीएसएफ सूत्रों का कहना है कि भारत-बांग्लादेश सीमा पर अवैध प्रवेश की घटनाएं समय-समय पर सामने आती रहती हैं.

लेकिन किसी पूर्व पुलिस अधिकारी का इस तरह पकड़ा जाना गंभीर मामला है. इससे सुरक्षा एजेंसियों के सामने कई नए सवाल खड़े हो गए हैं. मामले की जांच स्थानीय पुलिस के साथ-साथ खुफिया एजेंसियों द्वारा भी की जा रही है. फिलहाल, आरोपी को अदालत में पेश किया गया है और उससे पूछताछ जारी है. बीएसएफ और पुलिस ने साफ किया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इस मामले में किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी.

