भारत में घुसपैठ कर रहा था बांग्लादेशी पुलिस अफसर, BSF ने पकड़ा

BSF nabs senior Bangladeshi Police officer infiltrating India: पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को शनिवार को बड़ी सफलता मिली है. उत्तर 24 परगना जिले में बीएसएफ से ने एक उच्च बांग्लादेशी पुलिस अधिकारी को पकड़ा है, जो कि भारत में अवैध रूप से घुसने का प्रयास कर रहा था. बांग्लादेशी पुलिस अधिकारी की पहचान फिलहाल उजागर नहीं की गई है क्योंकि अभी जांच चल रही है. ये जानकारी उच्च सरकारी अधिकारियों ने दी है.

शनिवार शाम को 6 से 7 बजे के बीच जब बीएसएफ के जवान हकीमपुर सीमा चौकी पर रूटीन गश्त लगा रहे थे तब उन्होंने बांग्लादेशी पुलिस अधिकारी को और उनकी पहचान सुनिश्चित करने वाले दस्तावेज मांगे. तब अफसर ने जो प्रमाणपत्र मुहैया करवाया तो जवान देखकर चौंक गए. फिर पुलिस अधिकारी को तुरंत हिरासत में लेकर बाद में आगे की पूछताछ के लिए पश्चिम बंगाल पुलिस के हवाले कर दिया गया.

सीमा की संवेदनशीलता

उत्तर 24 परगना एक घनी क्षेत्र वाला जिला है, जो कि विशेष रूप से संवेदनशील माना जाता है. यह क्षेत्र तस्करों और अवैध घुसपैठ करने वालों द्वारा अक्सर निशाना बनाया जाता रहा है.

यह भी पढ़ें: बंगाल: टीएमसी की महिला कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला, जबरन ‘जय श्रीराम’ के नारे लगवाने का आरोप

BSF की सतर्कता और सुरक्षा प्रयास

Advertisement

भारतीय सीमा पर तैनात BSF अवैध आव्रजन, तस्करी और मवेशी, नशीली दवाओं, नकली मुद्रा जैसी वस्तुओं की तस्करी को रोकने में अहम भूमिका निभाती है. इस गिरफ्तारी ने सीमा सुरक्षा और भारत-बांग्लादेश क्रॉस-बॉर्डर गतिशीलता पर चिंता बढ़ा दी है.

जांच और आगे की कार्रवाई

अधिकारियों ने बताया कि अधिकारी के अवैध प्रवेश के पीछे मकसद और किसी नेटवर्क के साथ उसकी संभावित संलिप्तता की जांच की जा रही है. BSF और राज्य पुलिस और खुफिया एजेंसियों के बीच समन्वय को और मजबूत किया जा रहा है.

तापस सेनगुप्ता और एएनआई के इनपुट के साथ

---- समाप्त ----