कोलकाता में सेना ने TMC का स्टेज हटाया, ममता बनर्जी ने BJP पर लगाया शक्ति का दुरुपयोग करने का आरोप

Army Dismantles TMC Protest Stage Site in Kolkata: पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने बंगाली बोलने वाले लोगों के साथ हो रहे उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल रखा है. इसी क्रम में राजधानी कोलकता में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने एक मैदान में अस्थायी मंच तैयार की थी, जिसे भारतीय सेना के द्वारा हटा दिया गया है. सेना के इस एक्शन से राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है. TMC यह मंच बंगाली भाषी प्रवासी मजदूरों पर कथित अत्याचार के खिलाफ विरोध के लिए इस्तेमाल कर रही थी.

सेना के स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, टीएमसी को मंच लगाने के लिए महज़ दो दिनों का समय दिया गया था. लेकिन उन्होंने अपना मंच एक महीने से लगा रखा था. कई बार इसे हटाने के निर्देश मिलने के बावजूद इसे हटाया नहीं गया था. पुलिस को सूचित किए जाने के बार फिर ये कार्रवाई की गई.

ममता बनर्जी ने केंद्र पर लगाए आरोप

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सेना के इस एक्शन पर को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की राजनीतिक साज़िश करार दिया. उन्होंने कहा, हमने भाषा आंदोलन शुरु किया था, लेकिन सेना ने मंच को हटा दिया, जो कि बीजेपी और रक्षा मंत्री के द्वारा सेना के दुरुपयोग है.

मुख्यमंत्री ममता ने सेना से अपील किया है कि वह निष्पक्ष रहें और बीजेपी के राजनीतिक खेल में न फंसें. उन्होंने कहा, 'सेना का यूनिफॉर्म अनमोल है, दिन की घटनाओं के लिए BJP जिम्मेदार है, सेना नहीं.'

BJP ने क्या कहा?

बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी ने कहा कि राजनीतिक दलों को कार्यक्रम के लिए अनुमित मिलती है. लेकिन समय का भी पालन करना चाहिए. सीएम ममता राजनीतिक लाभ लेने के लिए मामले को तूल दे रही हैं.

इनपुट: तापस सेनगुप्ता

