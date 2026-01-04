नशे में धुत लड़की को सुरक्षित घर पहुंचाने वाले कैब ड्राइवर ने बताया, क्यों रिकॉर्ड किया था वीडियो

बड़े शहरों में कैब चालक द्वारा महिलाओं के साथ उत्पीड़न की घटनाएं अक्सर सोशल मीडिया पर सुर्खियां बनती हैं लेकिन ऐसे माहौल में कोलकाता में जो एक कैब ड्राइवर ने किया आप भी उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाएंगे. उसने भरोसे और इंसानियत की ऐसी मिसाल पेश की है जिसके बाद लोग उसे असली हीरो बताने लगे हैं.

दरअसल कोलकाता में एक कैब ड्राइवर ने नशे में धुत युवती को पूरी तरह सुरक्षित उसके घर पहुंचाया और यह पूरा मामला कैब के डैशबोर्ड कैमरे में रिकॉर्ड हो गया जिसके वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जो वीडियो सामने आया है उसमें युवती बार-बार पूछती सुनाई देती है, 'अंकल, आप मुझे सुरक्षित घर पहुंचा देंगे? ड्राइवर बेहद शांति से उसे भरोसा दिलाता है और आराम करने को कहता है.

कैब ड्राइवर ने बताई पूरी कहानी

उस युवती को सुरक्षित उसके घर पहुंचाने वाला कैब ड्राइवर का नाम मुन्ना अजीज मलिक है. उसने बताया कि क्रिसमस की रात करीब 10:30 बजे, उन्होंने मोबाइल पर शहर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक लंबी राइड स्वीकार की.

18-20 साल की युवती के साथ मौजूद उसका पुरुष साथी रास्ते में उतर गया, जिसके बाद उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह मुन्ना पर आ गई क्योंकि वो पूरी तरह शराब के नशे में थी. कहीं कोई गड़बड़ न हो जाए इसलिए उसने रिकॉर्डिंग शुरू की. युवती के फोन की बैटरी खत्म होने पर उसकी मां से खुद बात की और भरोसा दिलाया कि बेटी सुरक्षित घर पहुंचेगी. अंत में, वह तब तक रुके रहे जब तक युवती अपने घर के अंदर नहीं चली गई.

युवती की मां को दिया था सुरक्षित घर पहुंचाने का भरोसा

इस पर कैब ड्राइवर मुन्ना ने कहा कि उस युवती नशे में थी और होश में नहीं थी, इसलिए अपनी और उसकी सुरक्षा के लिए रिकॉर्डिंग जरूरी लगी. मां से बात कर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाने का भरोसा दिया. यह शांत, जिम्मेदार रवैया सोशल मीडिया पर सराहा गया और मुन्ना अनजाने में सुर्खियों में आ गए.

टीचर बनना चाहते थे मुन्ना

पूर्वी बर्धमान से ताल्लुक रखने वाले मुन्ना हाई स्कूल के बाद बेहतर भविष्य की तलाश में कोलकाता आए. सालों तक सुरक्षा गार्ड की नौकरी करते हुए उन्होंने रात की पढ़ाई की और श्यामा प्रसाद कॉलेज से पढ़ाई जारी रखी. 2022 तक उन्होंने टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (TET) पास किया और प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा भी पूरा किया. हालांकि, भर्ती घोटालों और अदालती प्रक्रियाओं के चलते उनका शिक्षक बनने का सपना अटका रहा.

इसके बाद उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए कैब चलाना शुरू कर दिया. यह घटना ऐसे समय सामने आई है, जब राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की रिपोर्ट में कोलकाता को देश का सबसे सुरक्षित शहर बताया गया है.

