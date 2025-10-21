पश्चिम बंगाल: हाथ मरोड़ा, गले पर मुक्का मारा, साथ ही दी रेप की धमकी, मेडिकल कॉलेज में महिला जूनियर डॉक्टर पर होमगार्ड का हमला

पश्चिम बंगाल के उलुबेड़िया सरत चंद्र चट्टोपाध्याय मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में सोमवार शाम एक महिला जूनियर डॉक्टर पर ट्रैफिक होमगार्ड ने हमला किया. पुलिस सूत्रों के अनुसार, उलुबेड़िया ट्रैफिक गार्ड का होमगार्ड शेख बाबूलाल (35) अपनी एक महिला रिश्तेदार को अस्पताल के मैटरनिटी वार्ड में लेकर आया था. उसके साथ 10 से 12 लोग और भी थे. उस समय वार्ड में एक महिला जूनियर डॉक्टर ड्यूटी पर थीं.

आरोप है कि डॉक्टर द्वारा उसकी रिश्तेदार की जांच करने के बाद वह और उसका समूह आक्रामक हो गया. आरोपी ने खुद को पुलिस अधिकारी बताया और महिला डॉक्टर से गाली-गलौज की. उसने डॉक्टर का हाथ मरोड़ दिया, गले पर मुक्का मारा और धमकी दी कि अगर वह बाहर निकली तो उसके साथ बलात्कार किया जाएगा.

होमगार्ड महिला जूनियर डॉक्टर पर किया हमला

इस घटना से डॉक्टर बुरी तरह डर गईं. मौके पर मौजूद नर्सों और वार्ड अटेंडेंट्स ने आकर डॉक्टर को छुड़ाया. बाद में डॉक्टर रोते हुए घटना की जानकारी दी और रात में उलुबेड़िया थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई.

डॉक्टर ने अपनी शिकायत में कहा कि घटना के समय वार्ड के आसपास कोई सिक्योरिटी गार्ड मौजूद नहीं था, जिससे उन लोगों को हमला करने में आसानी हुई. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. शुरुआती जांच में होमगार्ड और एक अन्य व्यक्ति को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया.

Advertisement

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

वहीं, ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुबिमल पाल ने बताया कि दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और जांच जारी है. बाद में दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया. आज दोनों को उलुबेड़िया कोर्ट में पेश किया जाएगा.

---- समाप्त ----