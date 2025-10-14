दुर्गापुर केस: पुलिस ने गैंगरेप के आरोप किए खारिज, पीड़िता के दोस्त की भूमिका पर शक

दुर्गापुर में मेडिकल छात्रा के साथ हुए यौन उत्पीड़न मामले में आसनसोल-दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस कमिश्नर सुनील कुमार चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है. पुलिस कमिश्नर ने इस केस में अब तक सामने आए तथ्यों के आधार पर गैंगरेप के आरोपों को खारिज कर दिया है साथ ही पीड़िता के दोस्त की भूमिका पर भी संदेह जताया है.

पुलिस कमिश्नर चौधरी ने बताया कि इस मामले में जांच जारी है और अब तक 5 आरोपियों की मौजूदगी क्राइम सीन पर स्थापित की जा चुकी है, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है. जांच के दौरान पीड़िता का मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया गया है.

पुलिस कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि पीड़िता द्वारा दिए गए बयान और अब तक मिले भौतिक साक्ष्यों के आधार पर यह स्थापित हुआ है कि यौन हमले में केवल एक व्यक्ति शामिल था. उन्होंने कहा, "पीड़िता द्वारा दिए गए बयान के अनुसार, यह स्थापित हुआ है कि एक व्यक्ति ने रेप किया है."

यह भी पढ़ें: 'फोन छीना, जंगल में घसीटा और फिर...', दुर्गापुर गैंगरेप पीड़िता ने डॉक्टर के सामने बयां किया दर्द

पीड़िता का दोस्त भी संदेह के घेरे में

पुलिस टीम पीड़िता की दोस्त के साथ क्राइम सीन पर गई थी और अपराध का रिक्रिएशन किया गया. एक आरोपी के कपड़े जब्त कर लिए गए हैं और उन्हें फॉरेंसिक लैब भेजा गया है. मेडिकल और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स का अभी इंतजार है.

Advertisement

पुलिस कमिश्नर ने कहा कि जांच के दौरान पीड़िता के दोस्त की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है. दोस्त की गतिविधियों की जांच की जा रही है और उससे पूछताछ की जा रही है. उन्होंने कहा कि उसका पहनावा भी एकत्र कर लिया गया है.

पुलिस ने जोर देकर कहा कि उनकी जांच प्रगति पर है और वे हर पहलू की बारीकी से जांच कर रहे हैं. इस मामले की अंतिम सच्चाई फॉरेंसिक और मेडिकल रिपोर्ट्स आने के बाद ही सामने आ पाएगी.

यह भी पढ़ें: दुर्गापुर गैंगरेप मामले पर राज्यपाल ने बताई पुनर्जागरण 2.0 की जरूरत, क्या है बंगाल में पहले नवजागरण की कहानी?

---- समाप्त ----