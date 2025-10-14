scorecardresearch
 

'फोन छीना, जंगल में घसीटा और फिर...', दुर्गापुर गैंगरेप पीड़िता ने डॉक्टर के सामने बयां किया दर्द

दुर्गापुर के मेडिकल कॉलेज की छात्रा के साथ गैंगरेप के मामले पर देशभर में आक्रोश है. पीड़िता के दिल दहला देने वाले बयान से राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं. पांचों आरोपी पकड़े गए हैं.

आजतक के पास दुर्गापुर गैंगरेप पीड़िता का बयान है. (सांकेतिक तस्वीर)
दुर्गापुर गैंगरेप कांड में मेडिकल छात्रा के बयान ने देशभर में सन्नाटा और आक्रोश फैला दिया है. घटना 10 अक्टूबर की रात की है, जब मेडिकल कॉलेज की सेकंड इयर की छात्रा अपने दोस्त के साथ डिनर के बाद लौट रही थी. रास्ते में कुछ लोगों ने उसे घेर लिया. मामला तब और ज्यादा चर्चा में आया जब राज्य बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उससे ही सवाल कर लिया कि इतनी रात बाहर क्या कर रही थी. आजतक के पास पीड़िता का वो बयान है, जिसमें उसने अपने साथ हुई दरिंदगी के बारे में विस्तार से बताया है.

पीड़िता ने अपने बयान में कहा, "हमने देखा कि तीन लोग अपनी गाड़ी छोड़कर हमारी ओर आ रहे हैं. हम डरकर जंगल की तरफ भागने लगे. वो तीनों पीछे दौड़ आए, मुझे पकड़ लिया, घसीटकर जंगल में ले गए. फिर पीछे से पकड़कर मेरा फोन छीन लिया और बोला अपने दोस्त को बुला, फिर खुद फोन ले लिया."

यह भी पढ़ें: दुर्गापुर गैंगरेप मामले पर राज्यपाल ने बताई पुनर्जागरण 2.0 की जरूरत, क्या है बंगाल में पहले नवजागरण की कहानी?

पीड़िता ने आगे कहा, "जब मेरा दोस्त नहीं आया, उन्होंने मुझे अंदर जंगल में ले जाकर नीचे लिटा दिया. एक शख्स ने मेरी पैंट खोल दी और मेरे साथ गलत काम करने लगा. जब मैंने चिल्लाना शुरू किया, तो उन लोगों ने धमकी दी कि अगर ज्यादा शोर मचाया तो और लोग आकर यही करेंगे."

गंभीर हालत में पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया था

घटना के बाद पीड़िता को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था. मेडिकल जांच के दौरान पीड़िता के बयान ने इस अपराध की क्रूरता उजागर की. पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जबकि दो अन्य बाद में गिरफ्तार किए गए.

यह भी पढ़ें: दुर्गापुर गैंगरेप: पहले छात्रा से दरिंदगी, फिर 5000 रुपए का ऑफर... पीड़िता के पिता बोले- बंगाल में 'औरंगजेब का शासन'

पुलिस कमिश्नर ने कहा, "सभी आरोपी पकड़े जा चुके हैं और पीड़िता और उसके परिवार को इंसाफ का भरोसा दिया जाता है." एक आरोपी की बहन ने भी गिरफ्तारी में पुलिस की मदद की और बोला, "अगर वह दोषी है, तो उसे सजा जरूर मिले."​

जब मुख्यमंत्री ममता ने पीड़िता को ही कटघरे में खड़ा कर दिया!

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीड़िता पर ही सवाल उठाते हुए अपने एक बयान में यह तक कह दिया, "रात में लड़की बाहर क्यों थी?" इस पर विवाद शुरू हो गया. बीजेपी और विपक्षी पार्टियों ने इसे 'विक्टिम-शेमिंग' करार दिया और राज्य सरकार पर कानून व्यवस्था की विफलता का आरोप लगाया.

---- समाप्त ----
