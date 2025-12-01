scorecardresearch
 
'BJP ने ब्रीफिंग दी थी कि एक करोड़ वोटरों के नाम काट दो' अभ‍िषेक बनर्जी ने दी मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनौती

तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी ने SIR की खराब योजना और उसमें हुई 40 मौतों के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया. अभिषेक ने बीजेपी पर बंगाल के लोगों को डराने-धमकाने का आरोप लगाया और कहा कि TMC से लड़ना हो तो सीधे उनसे लड़ें, उन्होंने चुनाव आयोग की जवाबदेही और सरकार की भूमिका पर भी सवाल उठाए.

तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेता अभिषेक बनर्जी ने अब मुख्य चुनाव आयुक्त को खुली चुनौती दी है. उन्होंने कहा कि CEC साहब ने दावा किया है कि TMC ने जो सवाल उठाए थे, पिछले हफ्ते की मीटिंग में उनके सारे जवाब दे दिए गए. अगर ये सच है तो सबूत लेकर आइए, नहीं तो हम कोर्ट ले जाएंगे.

अभिषेक यहीं नहीं रुके. उन्होंने बीजेपी पर तगड़ा हमला बोलते हुए कहा,  'बीजेपी को लगा था कि SIR कराके बंगाल आसानी से जीत लेंगे. इन्होंने चुनाव आयोग को ब्रीफिंग दी थी कि एक करोड़ वोटरों के नाम काट दो. सबसे पहले यही बीजेपी वाले थे जिन्होंने चिल्ला-चिल्लाकर कहा था कि एक करोड़ नाम कटेंगे... इन्हीं के डराने से माहौल बना और SIR के दौरान लोग मरे. जिन 40 लोगों की जान गई, उसकी जिम्मेदारी बीजेपी की है'. अभिषेक ने साफ कहा कि बंगाल के लोगों पर हमला करना बंद करो. TMC से लड़ना है तो हमसे लड़ो, जनता को डराने-धमकाने की जरूरत नहीं है.

'हम SIR के खिलाफ नहीं, इसके गलत तरीके के खिलाफ हैं.'

एसआईआर को लेकर लोगों में तनाव बना हुआ है. (Photo: AP)
How did TMC complete two years work in just two months? Questions for the Election Commission.
Abhisheks remarks reflect thuggery and foolishness: Shantanu Thakur.
Opposition leaders protest in the well as Lok Sabha (Photo: PTI)
इससे और पहले भी अभिषेक ने पीएम के ‘ड्रामा’ वाले बयान पर जवाब देते हुए कहा था कि विपक्ष सिर्फ SIR पर बहस मांग रहा है, इसे ड्रामा कह रहे हो? जनता की आवाज उठाना ड्रामा है तो अगले चुनाव में जनता जवाब देगी. SIR में 40 लोग मर गए, BLO भी शामिल हैं. ECI को दोष दे रहे हैं, सरकार की जवाबदेही कहां है? नोटबंदी में लोग लाइन में लगे थे, काला धन खत्म होने की बात थी जो आज और बढ़ गया. 

जवाबदेही को लेकर उन्होंने कहा था कि पहलगाम में धमाके हो रहे हैं, आतंकवादी घुस रहे हैं, जवाबदेही कहां है? SIR की खराब प्लानिंग से 40 जानें गईं और बीजेपी को लगता है हम ड्रामा कर रहे हैं? हम SIR के खिलाफ नहीं, इसके गलत तरीके के खिलाफ हैं. BLO को ट्रेनिंग नहीं दी, गड़बड़ी दूर नहीं की, वोटर लिस्ट अपडेट नहीं हुई और जब सवाल करते हैं तो ड्रामा बोलते हैं. बंगाल के 2 लाख करोड़ रुपये भी रोक रखे हैं.

