जहर पीकर बोला- पुलिस ने पैसा मांगा! गोंडा में युवक के दो वीडियो से हड़कंप, पुलिस पर रिश्वत मांगने का आरोप

गोंडा में युवक हरिओम तिवारी के दो वीडियो वायरल हुए हैं. एक में वह कहता दिखा कि पुलिसवालों ने बाइक छुड़ाने के लिए पैसा मांगा, इसलिए उसने जहर पी लिया. दूसरे वीडियो में अस्पताल में हंगामा करते हुए इलाज से इनकार कर रहा है. पुलिस ने युवक को मनबढ़ बताया है और कहा कि उसके खिलाफ पहले से मुकदमे दर्ज हैं.

पुलिस पर रिश्वत का आरोप लगाकर युवक ने पी लिया जहर.(Photo: Screengrab)
उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एक ही युवक के दो अलग-अलग वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. वीडियो में युवक जिला अस्पताल की इमरजेंसी में चिल्लाते हुए कह रहा है कि पुलिसवालों ने औकात से ज्यादा पैसा मांगा, मैं इलाज नहीं कराऊंगा. इस दौरान एक पुलिसकर्मी उसे शांत कराने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है. 

वहीं, दूसरे वीडियो में वही युवक बैठा हुआ कहता है कि मेरी बाइक पुलिस थाने ले गई थी, वापस मांगी तो पैसा मांगा, इसलिए मैंने जहर पी लिया. जानकारी के अनुसार, वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा युवक नवाबगंज थाना क्षेत्र के घूसे तिवारी पुरवा निवासी हरिओम तिवारी है. उसने आरोप लगाया है कि पुलिस ने उसकी बाइक थाने ले जाकर वापस देने के लिए रिश्वत मांगी.

इससे उसने मानसिक तनाव में आकर कोई जहरीला पदार्थ खा लिया. घटना के बाद हरिओम की हालत बिगड़ने पर उसे मेडिकल कॉलेज गोंडा भेजा गया, जहां उसने इलाज से इनकार करते हुए हंगामा कर दिया. वहीं, इस पूरे मामले पर सीओ तरबगंज उमेश्वर सिंह ने कहा कि संबंधित युवक मनबढ़ और उपद्रवी प्रवृत्ति का है. 

देखें वीडियो...

सीओ ने आगे कहा, उसके खिलाफ अप्रैल माह में मिशन शक्ति के तहत धारा 296 में मुकदमा दर्ज है. सीओ के अनुसार, हरिओम ने गुरुवार शाम कस्बे में मारपीट की थी और पुलिस के पहुंचने पर बाइक छोड़कर भाग गया था. पुलिस ने बाइक थाने में रखी थी. बाद में वह शीशी लेकर थाने पहुंचा और हंगामा शुरू कर दिया. फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

