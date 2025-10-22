scorecardresearch
 

गोंडा में दिल दहला देने वाली वारदात, बेटे ने सिलबट्टा माकर मां को उतारा मौत के घाट, ये थी वजह

गोंडा जिले में एक कलयुगी बेटे ने अपनी मां की सिलबट्टे से वार कर हत्या कर दी. आरोपी संदीप वाल्मीकि अपनी मां से अनुकंपा नौकरी और संपत्ति विवाद को लेकर नाराज था. पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में ले लिया है और मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

बेटे ने मां को उतारा मौत के घाट (Photo: Screengrab)
बेटे ने मां को उतारा मौत के घाट (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में हत्या का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां एक बेटे ने अपनी ही मां की सिलबट्टे से  वारकर हत्या कर दी. यह दर्दनाक घटना नगर कोतवाली क्षेत्र के पंडित पुरवा गांव की है. हत्या की इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू की. 

जानकारी के मुताबिक, मृतका का नाम कांति देवी (58 वर्ष) है जो नगर पालिका गोंडा में सफाई कर्मी के पद पर कार्यरत थीं. कांति देवी के पति की करीब चार साल पहले मौत हो गई थी. उनकी मृत्यु के बाद कांति देवी ने अनुकंपा के आधार पर अपने छोटे बेटे को नौकरी दिला दी थी. इसी बात से बड़ा बेटा संदीप वाल्मीकि नाराज था. परिवार में संपत्ति को लेकर भी विवाद चल रहा था.

बेटे ने मां को उतारा मौत के घाट

बुधवार सुबह संदीप का अपनी मां से फिर विवाद हुआ. गुस्से में उसने सिलबट्टे से अपनी मां के सिर पर वार कर दिया, जिससे कांति देवी की मौके पर ही मौत हो गई. मृतका का भाई जो उसी घर में रहता था, उसने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन हमले में वह भी घायल हो गया. उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. इस घटना पर अपर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार रावत ने बताया कि मुख्य आरोपी संदीप वाल्मीकि को कस्टडी में ले लिया गया है. पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.



