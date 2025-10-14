ग्रेटर नोएडा: YEIDA क्षेत्र में अवैध कॉलोनी पर बड़ी कार्रवाई, 300 एकड़ जमीन कब्जामुक्त

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) के अधिसूचित क्षेत्र में अवैध कब्जों और कॉलोनी निर्माणों के खिलाफ प्रशासन ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की. मुख्य कार्यपालक अधिकारी राकेश कुमार सिंह के कड़े निर्देशों और जिलाधिकारी व एसएसपी अलीगढ़ के नेतृत्व में, विशेष कार्याधिकारी (OSD) शैलेंद्र कुमार सिंह के मार्गदर्शन में टप्पल, हामिदपुर और स्यारोल गांवों में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया.

अभियान में लगभग 300 एकड़ अधिसूचित भूमि को कब्जामुक्त कराया गया, जिसकी बाजार कीमत लगभग 1200 करोड़ रुपये आंकी गई. इस दौरान ‘द ग्रैंड कॉलोनाइजर’ और ‘वृंदावन कॉलोनी’ जैसी अवैध कॉलोनियों को जेसीबी मशीनों से ध्वस्त किया गया.

YEIDA के OSD शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि प्राधिकरण द्वारा अवैध अतिक्रमण और कॉलोनी निर्माण के खिलाफ लगातार अभियान जारी रहेगा. उन्होंने चेतावनी दी कि भूमाफियाओं और अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने लोगों से अपील की कि वे फर्जी कॉलोनाइजर और प्रॉपर्टी डीलरों से सतर्क रहें.

अभियान में विशेष कार्याधिकारी शिवअवतार सिंह, अभिषेक शाही, कृष्ण गोपाल त्रिपाठी, पुलिस क्षेत्राधिकारी महेश कुमार, YEIDA पुलिस क्षेत्राधिकारी धर्मेंद्र कुमार चौहान और अलीगढ़ प्रशासन के कई अधिकारी मौजूद रहे. प्राधिकरण की इस सख्त कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध कॉलोनी माफियाओं में हड़कंप मचा, जबकि स्थानीय लोगों ने इसे साहसिक और सराहनीय कदम बताया.



