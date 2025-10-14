scorecardresearch
 

Feedback

ग्रेटर नोएडा: YEIDA क्षेत्र में अवैध कॉलोनी पर बड़ी कार्रवाई, 300 एकड़ जमीन कब्जामुक्त

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) के अधिसूचित क्षेत्र में अवैध कब्जों और कॉलोनियों पर प्रशासन ने व्यापक कार्रवाई की. टप्पल, हामिदपुर और स्यारोल गांवों में करीब 300 एकड़ जमीन को कब्जामुक्त कराया गया. ‘द ग्रैंड कॉलोनाइज़र’ और ‘वृंदावन कॉलोनी’ जैसी कई अवैध कॉलोनियों को जेसीबी से ध्वस्त किया गया. कार्रवाई से भूमाफियाओं में हड़कंप मचा.

Advertisement
X
प्रशासन ने कराई 300 एकड़ जमीन कब्जामुक्त (Photo: Screengrab)
प्रशासन ने कराई 300 एकड़ जमीन कब्जामुक्त (Photo: Screengrab)

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) के अधिसूचित क्षेत्र में अवैध कब्जों और कॉलोनी निर्माणों के खिलाफ प्रशासन ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की. मुख्य कार्यपालक अधिकारी राकेश कुमार सिंह के कड़े निर्देशों और जिलाधिकारी व एसएसपी अलीगढ़ के नेतृत्व में, विशेष कार्याधिकारी (OSD) शैलेंद्र कुमार सिंह के मार्गदर्शन में टप्पल, हामिदपुर और स्यारोल गांवों में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया.

अभियान में लगभग 300 एकड़ अधिसूचित भूमि को कब्जामुक्त कराया गया, जिसकी बाजार कीमत लगभग 1200 करोड़ रुपये आंकी गई. इस दौरान ‘द ग्रैंड कॉलोनाइजर’ और ‘वृंदावन कॉलोनी’ जैसी अवैध कॉलोनियों को जेसीबी मशीनों से ध्वस्त किया गया.

300 एकड़ अधिसूचित भूमि को कब्जामुक्त कराया

सम्बंधित ख़बरें

यमुना एक्सप्रेसवे पर प्रॉपर्टी के दाम आसमान पर
प्रॉपर्टी में बंपर रिटर्न, यमुना एक्सप्रेसवे पर 5 साल में 500% तक बढ़े प्लॉट के दाम 
Accident
मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर दो बड़े हादसों में 6 लोगों की मौत, 10 लोग हुए 
यमुना एक्सप्रेसवे पर घटाई गई स्पीड लिमिट.
यमुना एक्सप्रेसवे पर घटाई गई स्पीड लिमिट, उल्लंघन पर लगेगा भारी जुर्माना 
मथुरा: कार से बरामद हुई सोने की ज्वैलरी (सांकेतिक फोटो)
यमुना एक्सप्रेसवे पर दौड़ रही थी SUV, पुलिस ने की चेकिंग तो रह गई हक्का-बक्का 
Yamuna Expressway
1 अक्टूबर से यमुना एक्सप्रेसवे पर सफर करना होगा महंगा 

YEIDA के OSD शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि प्राधिकरण द्वारा अवैध अतिक्रमण और कॉलोनी निर्माण के खिलाफ लगातार अभियान जारी रहेगा. उन्होंने चेतावनी दी कि भूमाफियाओं और अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने लोगों से अपील की कि वे फर्जी कॉलोनाइजर और प्रॉपर्टी डीलरों से सतर्क रहें.

अवैध कॉलोनी माफियाओं में मचा हड़कंप

अभियान में विशेष कार्याधिकारी शिवअवतार सिंह, अभिषेक शाही, कृष्ण गोपाल त्रिपाठी, पुलिस क्षेत्राधिकारी महेश कुमार, YEIDA पुलिस क्षेत्राधिकारी धर्मेंद्र कुमार चौहान और अलीगढ़ प्रशासन के कई अधिकारी मौजूद रहे. प्राधिकरण की इस सख्त कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध कॉलोनी माफियाओं में हड़कंप मचा, जबकि स्थानीय लोगों ने इसे साहसिक और सराहनीय कदम बताया.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election 2025
    Advertisement