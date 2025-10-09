scorecardresearch
 

कौन है गैंगस्टर पूजा किन्नर, जिसने बना ली 2.74 करोड़ की संपत्ति? अब प्रशासन ने कर ली जब्त

यूपी के सहारनपुर में पुलिस ने गैंगस्टर पूजा किन्नर पर बड़ी कार्रवाई की है. यहां उसकी 2.74 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति जब्त कर ली गई. पुलिस-प्रशासन का कहना है कि यह प्रॉपर्टी गैंगस्टर ने अपराध के जरिए अर्जित की है. आखिर कौन है गैंगस्टर पूजा किन्नर, जिसने इतनी संपत्ति खड़ी कर दी, जो अब सीज कर दी गई है.

शाहिद उर्फ पूजा किन्नर की प्रॉपर्टी जब्त. (File Photo ITG)
शाहिद उर्फ पूजा किन्नर की प्रॉपर्टी जब्त. (File Photo ITG)

यूपी के सहारनपुर में पुलिस ने गैंगस्टर शाहिद उर्फ पूजा किन्नर की करीब 2.74 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति जब्त की है. इस एक्शन को लेकर अफसरों का कहना है कि यह कार्रवाई न केवल प्रशासन की जीरो टॉलरेंस नीति है, बल्कि अपराधियों के लिए एक चेतावनी भी है.

पूजा किन्नर एक गैंगस्टर है, लंबे समय से सहारनपुर में सक्रिय. पुलिस की जांच में सामने आया कि पूजा ने अपनी संपत्ति, जिसमें 9 प्लॉट और 2 स्कूटी शामिल हैं, को अपराध और अवैध गतिविधियों से अर्जित किया था. स्थानीय बाजार और सर्किल दरों के हिसाब से इन संपत्तियों की कुल कीमत लगभग 2 करोड़ 74 लाख रुपये आंकी गई. कोतवाली प्रभारी नेमचंद सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट से आदेश प्राप्त होने के बाद गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(A) के तहत यह कार्रवाई की.

एसपी सिटी व्योम बिंदल ने कहा कि शाहिद उर्फ पूजा किन्नर के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला पहले से दर्ज था. इसकी विवेचना थाना कुतुबशेर से की जा रही थी. जांच में सामने आया कि आरोपी ने अपराध के जरिए संपत्ति अर्जित की है. प्रशासनिक आदेश के तहत पूजा किन्नर के प्लॉटों और स्कूटी को कुर्क कर लिया गया.

यह भी पढ़ें: 70 करोड़ के धोखाधड़ी के मामले में हरियाणा के पूर्व विधायक सहित 2 गिरफ्तार, 21 करोड़ की संपत्ति जब्त

यह करोड़ों की संपत्ति जुटाने वाली पूजा किन्नर इलाके में अपने प्रभाव और डर के लिए जानी जाती थी. अब पुलिस ने साफ कर दिया कि न केवल जेल और चार्जशीट, बल्कि संपत्ति जब्ती की भी कार्रवाई होगी. पुलिस ने इस दौरान ढोल के साथ इलाके में घोषणा कराई और बोर्ड लगाकर संपत्ति के जब्त होने की जानकारी सार्वजनिक की. 

एसपी सिटी व्योम बिंदल ने कहा कि हम अपराधियों को यह संदेश देना चाहते हैं कि उनके लिए सहारनपुर अब सुरक्षित नहीं है. उनका समय सीमित है. भविष्य में ऐसे सभी माफिया और गैंगस्टरों के खिलाफ इसी तरह की कठोर कार्रवाई जारी रहेगी. पुलिस ने साफ कर दिया है कि अपराधियों के खिलाफ यह कार्रवाई शुरुआत है.

---- समाप्त ----
