OYO होटल के कमरे में चल रहा था गंदा काम, मौके से पकड़ी गई चार लड़कियां और फिर...

वाराणसी में पुलिस ने एक OYO होटल पर छापा मारकर देह व्यापार के धंधे का भंडाफोड़ किया है. इस कार्रवाई में दिल्ली और कोलकाता की चार युवतियों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने मौके से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की है और होटल संचालक, ट्रैवल एजेंट समेत कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. जांच में सामने आया है कि होटल में विदेशी और अन्य राज्यों से लड़कियों को बुलाकर वेश्यावृत्ति कराई जाती थी.

वेश्यावृत्ति में लिप्त गिरोह का पर्दाफाश (Photo: Screengrab)
यूपी के वाराणसी में OYO होटल में छापेमारी कर पुलिस ने वेश्यावृत्ति में लिप्त एक गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस की इस कार्रवाई में दिल्ली और पश्चिम बंगाल की चार युवतियों को गिरफ्तार किया गया है, जो देह व्यापार में शामिल थीं. यह छापेमारी शुक्रवार देर रात शहर के कैंट इलाके के टाउन हाउस होटल में की गई, जहां से कई आपत्तिजनक वस्तुएं भी बरामद की गईं हैं.

देह व्यापार में शामिल थीं विदेशी लड़कियां

पुलिस को सूचना मिली थी कि यह होटल लंबे समय से देह व्यापार का अड्डा बना हुआ है, जहां देश के अन्य राज्यों और विदेशों से युवतियों को बुलाकर ग्राहकों को सप्लाई किया जाता था. इसी सूचना के आधार पर जब पुलिस ने दबिश दी, तो होटल के कमरों में चार महिलाएं पकड़ी गईं. पूछताछ में उन्होंने खुलासा किया कि एक ट्रैवल एजेंट के जरिए उन्हें वाराणसी बुलाया गया था और यहां आकर उन्हें ग्राहकों से मिलने के लिए मजबूर किया जाता था.

पुलिस ने होटल से मोबाइल फोन, डायरी और कई आपत्तिजनक सामग्री जब्त की है. जांच में यह भी पता चला कि होटल OYO Rooms के तहत संचालित किया जा रहा था, और यहां लंबे समय से अवैध गतिविधियां चल रही थीं.

पुलिस ने इस पूरे मामले में होटल संचालक, ट्रैवल एजेंट और अन्य सहयोगियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है. जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है उनमें दसमीत सिंह, अमन राय, पीयूष जायसवाल, उमेश यादव और शिवम शर्मा शामिल हैं.

होटल से चार महिलाएं गिरफ्तार

एडीसीपी वरुणा नीतू कटारिया ने बताया कि 'होटल में देह व्यापार की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई की गई, मौके से चार महिलाओं को पकड़ा गया है और संबंधित लोगों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है. वाराणसी में किसी भी होटल या ट्रैवल एजेंसी को इस तरह की गतिविधियों में शामिल नहीं होने दिया जाएगा.' फिलहाल, सभी गिरफ्तार महिलाओं से पूछताछ जारी है और पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस नेटवर्क से और कौन-कौन लोग जुड़े हैं.

 

TOPICS:

