बेरहम मां ! मुस्लिम प्रेमी से मुलाकात में 10 साल का बेटा बन रहा था रोड़ा, जिगर के टुकड़े को ही मार डाला

वाराणसी के रामनगर थाना क्षेत्र से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने हर किसी को सन्न कर दिया है. एक मां ने अपने ही 10 साल के मासूम बेटे की हत्या अपने मुस्लिम प्रेमी के साथ मिलकर कर दी. वजह मासूम उनके अवैध रिश्ते में बाधा बन रहा था.

मंगलवार से लापता था बच्चा

जानकारी के अनुसार, 10 वर्षीय सूरज मंगलवार से घर से गायब था. जब देर शाम तक वह वापस नहीं लौटा, तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की. आसपास के इलाकों में ढूंढने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला, तो परिवार ने रामनगर थाने में बच्चे की गुमशुदगी दर्ज कराई. पुलिस ने मामला गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की.

जांच में सामने आया चौंकाने वाला सच

जांच के दौरान पुलिस को ऐसे इनपुट मिले जिसने पूरे मामले का रुख बदल दिया. पड़ोसियों और परिचितों से पूछताछ में सामने आया कि बच्चे की मां के अवैध संबंध एक युवक से थे, जिसका नाम फैजान है. पुलिस ने शक के आधार पर बच्चे की मां और फैजान दोनों को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की. सख्त सवाल-जवाब के दौरान दोनों टूट गए और हैरान कर देने वाला खुलासा किया. उन्होंने मिलकर सूरज की हत्या कर दी थी. पूछताछ में फैजान ने बताया कि उसने मासूम को एक सुनसान जगह पर ले जाकर मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि बच्चा उनके रिश्ते में रुकावट बन रहा था.

घटनास्थल पर ले जाते समय हमला

कबूलनामे के बाद पुलिस दोनों आरोपियों को घटनास्थल दिखाने के लिए ले गई. लेकिन इसी दौरान फैजान ने अचानक मौका पाकर एक पुलिसकर्मी की पिस्टल छीन ली और फायरिंग शुरू कर दी. मौके की नजाकत को देखते हुए पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की. मुठभेड़ में गोली फैजान के पैर में लगी. घायल हालत में उसे तुरंत पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है. वहीं, पुलिस ने घटनास्थल से बच्चे के शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

पुलिस ने क्या बताया

डीसीपी काशी जोन, गौरव बंसवाल ने बताया कि 10 साल के सूरज की गुमशुदगी की रिपोर्ट मंगलवार को रामनगर थाने में दर्ज कराई गई थी. जांच के दौरान पता चला कि उसकी मां के अवैध संबंध एक युवक फैजान से थे. पूछताछ में दोनों ने हत्या की बात स्वीकार की. फैजान ने बताया कि बच्चा उनके बीच की ‘बाधा’ था, इसलिए उसने हत्या कर दी. डीसीपी ने कहा कि घटनास्थल पर ले जाते समय आरोपी ने पुलिस से पिस्टल छीनने की कोशिश की और फायरिंग की. आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लगी. उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है और आगे की जांच जारी है.

हत्या की वजह रिश्ते में रुकावट

पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में यह साफ हो गया है कि हत्या की मूल वजह महिला और फैजान के बीच के अवैध संबंध थे. मासूम बेटे को यह रिश्ता नागवार गुजरता था और वह विरोध करता था. आशंका है कि इस कारण दोनों ने उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची. पुलिस को शक है कि हत्या की योजना पहले से बनाई गई थी. दोनों ने तय किया था कि किसी सुनसान स्थान पर बच्चे को ले जाकर खत्म कर दिया जाएगा, ताकि कोई गवाह न बचे और उनका संबंध बेधड़क जारी रह सके.

वारदात की टाइमलाइन

- मंगलवार दोपहर: सूरज घर से बाहर खेलने के लिए निकला.

- शाम: घर न लौटने पर परिवार ने खोज शुरू की.

- रात: गुमशुदगी की रिपोर्ट रामनगर थाने में दर्ज.

- बुधवार सुबह: जांच में मां और फैजान पर शक, दोनों हिरासत में.

- दोपहर: पूछताछ में हत्या की बात कबूल.

- शाम: घटनास्थल ले जाते समय फैजान की पुलिस से मुठभेड़, आरोपी घायल.

मोहल्ले में सनसनी

इस घटना के बाद कश्मीरीगंज इलाके में सनसनी फैल गई है. स्थानीय लोग हैरान हैं कि एक मां अपने ही बच्चे के साथ इतना क्रूर व्यवहार कैसे कर सकती है. पड़ोसियों के मुताबिक, सूरज बेहद मिलनसार और होशियार बच्चा था. किसी ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी इतनी बेरहमी से खत्म कर दी जाएगी.

पुलिस की आगे की कार्रवाई

पुलिस ने आरोपी महिला और फैजान दोनों के खिलाफ हत्या, आपराधिक साजिश और पुलिस पर जानलेवा हमले की धाराओं में मामला दर्ज किया है. फैजान के ठीक होते ही उसे जेल भेजा जाएगा. साथ ही, पुलिस मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल्स और अन्य साक्ष्यों को जुटा रही है, ताकि घटना की पूरी सच्चाई सामने आ सके.

