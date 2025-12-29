चोरों के चंगुल से छूटा ईरानी नस्ल का ज़ुल्जना, लखनऊ से चोरी कर उन्नाव ले गया था आरोपी

उत्तर प्रदेश में लखनऊ के तालकटोरा थाना क्षेत्र स्थित कर्बला से हाल में कीमती ज़ुल्जना घोड़ा चोरी हो गया था. ईरानी नस्ल का यह ज़ुल्जना बीते बुधवार, 24 तारीख को चोरी हुआ था, जिससे स्थानीय शिया समुदाय में भारी चिंता फैल गई थी.

पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए घोड़े को उन्नाव जिले के मौरावां इलाके से बरामद कर लिया. चोरी के मामले में एक आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. ज़ुल्जना की सुरक्षित वापसी से बड़ी राहत मिली है और शिया समुदाय में खुशी का माहौल. धार्मिक आस्था से जुड़ा होने के कारण ज़ुल्जना का महत्व बेहद खास माना जाता है.

घोड़ा चोरी का आरोपी सलमान ऊर्फ छोटू पहले घोड़ा मालिक के घर में घोड़े की देखभाल का काम करता था. चोरी के बाद उसने घोड़े को डेढ़ लाख रुपए में बेच दिया था.

जानकारी के अनुसार, चोरी के समय ज़ुल्जना घोड़ा लंबे समय से कर्बला क्षेत्र में रखा गया था और धार्मिक आयोजनों से जुड़ा हुआ था. यह घोड़ा न सिर्फ आर्थिक रूप से कीमती है, बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी इसका विशेष महत्व माना जाता है. जब लोगों को घोड़ा गायब होने की जानकारी मिली तो तुरंत आसपास तलाश की गई, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लग सका. इसके बाद पूरे मामले की सूचना तालकटोरा थाने को दी गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली.

जांच के दौरान सामने आया कि चोरी की पूरी वारदात कैमरों में कैद हो गई. फुटेज में कुछ संदिग्ध घोड़े को ले जाते हुए दिखाई दिए. अब तमाम कोशिश के बाद चोर और चोरी का घोड़ा दोनों ही पुलिस को मिल गए हैं.

