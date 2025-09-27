UP: अंडरट्रायल कैदी के पेट में होने लगा दर्द... इलाज के लिए अस्पताल ले गए तो हो गई मौत

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की जेल में बंद 26 वर्षीय अंडरट्रायल कैदी सादिक ने पेट दर्द की शिकायत के बाद दम तोड़ दिया. सादिक को हत्या के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था. जेल अधिकारियों ने बताया कि सादिक ने पेट दर्द की शिकायत की थी, इसके बाद तुरंत मेरठ मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था.

एजेंसी के अनुसार, जेल अधीक्षक अभिषेक चौधरी ने बताया कि मृतक की मृत्यु के बाद उसका शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि मौत की असली वजह क्या थी.

सादिक की गिरफ्तारी बुधाना शहर में हुई पुलिस मुठभेड़ के दौरान हुई थी. मुठभेड़ के दौरान उसे गोली लगी थी. पुलिस ने बताया कि सादिक को 17 अगस्त 2025 को हुई हत्या के मामले में नामजद किया गया था. इस घटना में दलित युवक मोनू की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई थी. पुलिस ने बताया कि मोनू पर चोरी का संदेह था और इसी आरोप में उसकी हत्या हुई थी.

यह भी पढ़ें: यूपी: हमीरपुर जेल में कैदी की मौत पर बवाल, पैसों के लिए पीट-पीट कर मार डालने का आरोप, जेलर-डिप्टी जेलर समेत 8 पर हत्या और जबरन वसूली की FIR

सादिक पर आरोप था कि वह इस हत्या में शामिल था. पुलिस ने बताया कि मामले की जांच अभी जारी है और आरोपी की भूमिका स्पष्ट करने के लिए विभिन्न साक्ष्य और गवाहों से पूछताछ की जा रही है.

Advertisement

अधिकारियों का कहना है कि कैदियों के स्वास्थ्य की नियमित जांच और समय पर चिकित्सा सुविधा प्रदान करना प्रशासन की प्राथमिकता है. मामले की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही सादिक की मौत की असली वजह और किसी की लापरवाही के बारे में स्पष्ट जानकारी सामने आ सकेगी.

---- समाप्त ----