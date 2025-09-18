scorecardresearch
 

Feedback

यूपी: हमीरपुर जेल में कैदी की मौत पर बवाल, पैसों के लिए पीट-पीट कर मार डालने का आरोप, जेलर-डिप्टी जेलर समेत 8 पर हत्या और जबरन वसूली की FIR

हमीरपुर जेल में विचाराधीन कैदी अनिल कुमार तिवारी की बेरहमी से पिटाई कर कथित तौर पर हत्या कर दी गई. उसके शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे. रात भर पानी मांगते-मांगते सुबह उसकी मौत हो गई.

Advertisement
X
हमीरपुर जेल के बाहर प्रदर्शन (Photo- ITG)
हमीरपुर जेल के बाहर प्रदर्शन (Photo- ITG)

उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जेल में बंद एक विचाराधीन कैदी की मौत से हड़कंप मच गया. परिजनों का आरोप है कि बेरहमी से पिटाई कर उसकी हत्या की गई है. उसके शरीर पर चोट के निशान थे. मृतक के घरवालों ने जेल अधिकारियों पर हत्या का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया और शव लेने से इनकार कर दिया. मामला बढ़ता देख पुलिस ने जेलर और डिप्टी जेलर सहित 8 लोगों पर हत्या और वसूली का मामला दर्ज किया है. 

दरअसल, यह पूरी घटना हमीरपुर जेल में हुई. यहां बंद विचाराधीन कैदी अनिल कुमार तिवारी की कथित तौर पर हत्या कर दी गई. आरोप है कि उसे बेरहमी से पीटा गया था. शरीर पर गंभीर चोटों के कारण उसकी रात में ही हालत बिगड़ गई. परिजनों ने दावा किया कि वह रात भर पानी मांगता रहा और सुबह उसकी मौत हो गई. अब इस मामले में जेलर, डिप्टी जेलर, जेल वार्डर और कुछ कैदियों सहित 8 लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है. 

मृतक की फाइल फोटो

मृतक बंदी के परिजनों ने आरोप लगाया कि जेल अधिकारियों ने अनिल की पिटाई की जिससे उसकी मौत हुई. जब परिजन शव लेने गए तो पुलिस ने शव दिखाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्होंने जेल के बाहर हंगामा करते हुए जाम लगा दिया. सदर विधायक मनोज प्रजापति के समझाने के बाद जाम खुला. जब परिजनों ने शव पर चोट के निशान देखे तो उन्होंने हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया. चार डॉक्टरों के पैनल ने शव का पोस्टमॉर्टम किया. 

सम्बंधित ख़बरें

symbolic image of gangrape victim
गैंगरेप पीड़िता की अस्पताल में मौत, दोनों आरोपी गिरफ्तार, गर्भवती थी युवती 
अपने परिवार के पास वापस लौट आई महिला (Photo:ITG)
24 घंटे की लव मैरिज... शादीशुदा महिला का एक दिन भी नहीं चला प्रेम विवाह, पहले पति संग ही हुई विदाई 
Woman and husband with kids
मां से लिपटकर रोए बच्चे तो उतरा प्यार का खुमार...24 घंटे में शादी तोड़कर पति के पास लौटी महिला 
बेटे ने मां के चरित्र पर शक कर किया रेप. (Photo: Representational)
यूपी के हमीरपुर में नाबालिग लड़की से रेप, दो लोगों के खिलाफ केस दर्ज, आरोपी फरार 
People present after the accident on the highway in Hamirpur (Photo- Screengrab)
बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे पर भीषण हादसा, ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकराई पुलिस की गाड़ी, दारोगा-सिपाही की मौत 
Advertisement

मुकदमा दर्ज होने के बाद माने परिजन

पोस्टमॉर्टम के बाद भी परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया और दोषियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग पर अड़े रहे. कई घंटों तक चले मान-मनौव्वल के बाद भी वे नहीं माने. इसके बाद, मृतक की पत्नी पूजा द्विवेदी की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने जेलर चंदीला, डिप्टी जेलर संगेश कुमार, जेल वार्डर अनिल यादव, नंबरदार दिलीप, नंबरदार शफी मुहम्मद, दीपक, राइटर विनय सिंह और कुछ अन्य अज्ञात लोगों पर हत्या, गंभीर चोट पहुंचाने और जबरन वसूली का मुकदमा दर्ज किया. 

अधिकारियों ने परिजनों से की मुलाकात

जब प्रशासन ने देखा कि परिजन बिना मुकदमा दर्ज हुए शव नहीं लेंगे, तो रात भर उन्हें समझाने का प्रयास किया गया. सदर विधायक मनोज प्रजापति और अन्य अधिकारियों ने मृतक के गांव सूरजपुर में डेरा डाला और हरसंभव मदद का भरोसा दिया. आखिरकार, मुकदमा दर्ज होने के बाद परिजन माने और शव लेकर गांव गए. हमीरपुर के श्मशान घाट में उसका अंतिम संस्कार किया गया. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement