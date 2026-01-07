scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ADG से DIG तक 20 IPS अफसर इधर से उधर, साइड लाइन रहे अफसरों को मिली फील्ड पोस्टिंग, यूपी पुलिस में बड़ा फेरबदल

उत्तर प्रदेश पुलिस में बड़े स्तर पर प्रशासनिक बदलाव किया गया है. एडीजी से डीआईजी रैंक के 20 आईपीएस अफसरों का तबादला हुआ है. लंबे समय से साइड लाइन में रहे कई अफसरों को फील्ड पोस्टिंग दी गई है. नए दायित्वों के साथ कई अहम पदों पर जिम्मेदारियां बदली गई हैं.

Advertisement
X
20 आईपीएस अफसरों का तबादला (Photo: Representational)
20 आईपीएस अफसरों का तबादला (Photo: Representational)

उत्तर प्रदेश पुलिस में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है. एडीजी से लेकर डीआईजी रैंक तक के कुल 20 आईपीएस अफसरों का तबादला किया गया है. इस तबादले की सबसे अहम बात यह है कि इनमें से ज्यादातर अफसरों को फील्ड पोस्टिंग दी गई है. ये वे अफसर हैं जिन्हें लंबे समय से साइड लाइन में रखा गया था, लेकिन उन्हें बेहतर और सक्षम अधिकारी माना जाता रहा है.

सरकार के इस फैसले को पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने और अनुभव का बेहतर इस्तेमाल करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है. तबादले की सूची में कई अहम पदों पर बदलाव किया गया है. रामकुमार को एडीजी लॉजिस्टिक्स की जिम्मेदारी दी गई है. राजकुमार को एडीजी मानवाधिकार बनाया गया है. ज्योति नारायण को एडीजी प्रयागराज जोन बनाया गया है.

यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल

सम्बंधित ख़बरें

(Photo: Representational)
UP पुलिस में बड़ा फेरबदल... 50 IPS अफसरों का प्रमोशन, कई जिलों में तैनात होंगे नए कप्तान
former IPS officer health deteriorated in Deoria jail
देवरिया जेल में बंद पूर्व IPS अफसर की बिगड़ी तबीयत
Isha Singh
IPS ईशा सिंह का तबादला, करूर हादसे के बाद रैली में TVK नेता को याद दिलाए थे नियम
पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की बिगड़ी तबीयत. (File Photo: ITG)
UP: देवरिया की जेल में बंद पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर की बिगड़ी तबीयत
राजस्थान में 48 IAS अधिकारियों का ट्रांसफर. (Photo: Representational )
राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 48 IAS अधिकारियों का ट्रांसफर... ACS शिखर अग्रवाल भी हटाए गए

डॉ संजीव गुप्ता को एडीजी जोन से हटाकर पुलिस मुख्यालय से अटैच किया गया है. प्रशांत कुमार को एडीजी प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी गई है. आईजी से एडीजी बने तरुण गाबा को एडीजी सुरक्षा का परमानेंट चार्ज दिया गया है और उनसे लखनऊ रेंज का प्रभार हटा लिया गया है.

आशुतोष कुमार को एडीजी पुलिस भर्ती बोर्ड बनाया गया है. अपर्णा कुमार को संयुक्त पुलिस आयुक्त पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ नियुक्त किया गया है. राजेश मोदक को आईजी स्थापना लखनऊ और आरके भारद्वाज को आईजी रेलवे लखनऊ बनाया गया है.

Advertisement

केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे किरण एस को आईजी लखनऊ रेंज बनाया गया है. आनंद कुलकर्णी को आईजी एंटी करप्शन लखनऊ और अमित वर्मा को आईजी ईओडब्ल्यू लखनऊ की जिम्मेदारी मिली है. अखिलेश निगम को आईजी सीआईडी लखनऊ बनाया गया है.

एडीजी से लेकर डीआईजी रैंक तक के तबादले

एन कोलांची को आईजी रेलवे प्रयागराज, राजीव मल्होत्रा को आईजी यूपी एसआईएफएस लखनऊ, रोहन पी कनय को डीआईजी विशेष जांच लखनऊ और मोहम्मद इमरान को डीआईजी भवन एवं कल्याण लखनऊ नियुक्त किया गया है. संतोष कुमार मिश्र को डीआईजी पीटीएस जालौन और विजय ढुल को प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट का एडिशनल सीपी बनाया गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement