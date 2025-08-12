यूपी के मंत्री की बेटी उत्तराखंड में कांग्रेस की ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी, BJP कैंडिडेट ने लगाए ये आरोप

उत्तराखंड में बाजपुर ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में एक दिलचस्प मामला सामने आया है. उत्तर प्रदेश सरकार में भाजपा के राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह औलख की बेटी सुखमन कौर औलख कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, जबकि भाजपा ने विकास शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है.

इसको लेकर भाजपा प्रत्याशी विकास शर्मा ने आरोप लगाया है कि मंत्री औलख, अपनी बेटी को चुनाव जिताने के लिए अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं. उन्होंने धन बल और गुंडागर्दी के इस्तेमाल का आरोप लगाया है.

रामपुर में 'आजतक' से बात करते हुए भाजपा प्रत्याशी विकास शर्मा ने कहा कि उन्होंने उत्तराखंड के केला खेड़ा थाने में राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख के बेटे गुरकीरत सिंह और दामाद जोरवार सिंह सहित तीन लोगों के खिलाफ एक क्षेत्र पंचायत सदस्य के अपहरण का मामला दर्ज कराया है. भाजपा प्रत्याशी का आरोप है कि ये लोग चुनाव प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं.

विकास शर्मा ने बताया कि उन्होंने इस मामले की जानकारी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दी है. उन्होंने धामी से अपील की है कि वे इस मामले का संज्ञान लें और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सूचित करें कि उनके मंत्री पार्टी के विरुद्ध जाकर कांग्रेस प्रत्याशी को चुनाव जिताने के लिए मंत्री पद का दुरुपयोग कर रहे हैं.

गौरतलब है कि उत्तराखंड में पंचायत के चुनाव निपट चुके हैं और अब ब्लॉक प्रमुख के चुनाव होना है. इसमें भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही कमर कस ली है. दलों ने अपने-अपने प्रत्याशी भी घोषित कर दिए हैं. इस बीच उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे उत्तराखंड के बाजपुर ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में दिलचस्प मोड़ आ गया है. देखें वीडियो-

दरअसल, बाजपुर ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भाजपा के घोषित प्रत्याशी के मुकाबले में खड़ी कांग्रेस प्रत्याशी कोई और नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार में राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह औलख की बेटी सुखमन कौर औलख हैं. बात यहीं पर नहीं थम जाती बल्कि भाजपा प्रत्याशी ने आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख उन्हें हराने के लिए सारे प्रयास कर रहे हैं.

भाजपा प्रत्याशी का कहना है कि बलदेव सिंह के बेटे और उनके दामाद सहित तीन लोगों के विरुद्ध उत्तराखंड के केला खेड़ा थाने में चुनाव प्रभावित करने और एक वोटर सदस्य के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है. बलदेव अपनी बेटी को जिताने के लिए अपने मंत्री पद का दुरुपयोग कर रहे हैं.

