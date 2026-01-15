यूपी में कड़कड़ाती ठंड से मिलेगी राहत, IMD ने बताया कब से बदलेगा यह मौसम

उत्तर प्रदेश में कड़कड़ाती ठंड और शीतलहर के बीच लोगों को राहत मिलने की संभावना दिखाई दे रही है. मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ ने बताया है कि 15 जनवरी के बाद से लगातार पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव के चलते राज्य में न्यूनतम तापमान धीरे-धीरे बढ़ने की संभावना है. यह बदलाव खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर के असर को कम करने में मदद करेगा.

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बताया कि मेरठ, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, मुरादाबाद और रुहेलखंड डिवीज़न में फिलहाल शीतलहर की स्थिति में मामूली सुधार देखने को मिला है. हालांकि, गुरुवार की रात तक ठंड और शीतलहर बनी रह सकती है, और कुछ स्थानों पर पाला पड़ने की भी संभावना है. IMD के अनुसार लगातार दो पश्चिमी विक्षोभों के चलते अगले पांच से छह दिनों में राज्य में न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है. इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फिलहाल की शीतलहर में सुधार की उम्मीद की जा रही है.

19 जनवरी से कुछ जगह हो सकती है बारिश

साथ ही, पूरे राज्य में कोहरे का क्षेत्र और उसकी घनत्व बढ़ने की संभावना है, विशेष रूप से सुबह के समय. दिन के आगे बढ़ने के साथ मौसम में सुधार होगा और अधिकतम तापमान सामान्यतः सुखद बना रहेगा. लोगों को सुबह के समय कोहरे के चलते यात्रा में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. IMD ने यह भी कहा कि 19 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभों के आगे बढ़ने के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी या बारीश हो सकती है. मौसम कार्यालय ने चेतावनी दी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में घना से अति घना कोहरा पड़ने की संभावना है, जबकि राज्य के पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर घना कोहरा रह सकता है. यह कोहरा सुबह के समय यात्रा और सड़क मार्ग पर वाहनों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है.

न्यूज एजेंसी के मुताबिक राजधानी लखनऊ में अधिकतम तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य के करीब है. वहीं, न्यूनतम तापमान 6.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से लगभग एक डिग्री कम है. सुबह के समय शहर में नमी अधिक रही, लेकिन दिनभर कोई वर्षा नहीं हुई. राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में सुबह मध्यम कोहरा रहने के बाद दिन में आसमान साफ रहेगा. अधिकतम तापमान लगभग 21 डिग्री और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है.

रात के तापमान में गिरावट

IMD ने बताया कि कई स्थानों पर रात का तापमान काफी गिर गया. मेरठ में न्यूनतम तापमान 3.1 डिग्री, बरेली 4.8 डिग्री, मुजफ्फरनगर 4.0 डिग्री और मुरादाबाद में 5.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. इस दौरान राज्य के अन्य हिस्सों में भी रात के तापमान में गिरावट देखी गई. शीतलहर और कोहरे के कारण लोगों को सुबह और रात के समय विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है. IMD ने यह भी सलाह दी कि सुबह-सुबह वाहन चलाते समय लाइट ऑन रखें और धीमी गति से गाड़ी चलाएं. इसके अलावा, ठंड के चलते बीमारियों से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहनना और घर में पर्याप्त हीटिंग व्यवस्था बनाए रखना आवश्यक है.

विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार पश्चिमी विक्षोभ आने के कारण न्यूनतम तापमान में वृद्धि के साथ ही राज्य के मौसम में धीरे-धीरे सुधार दिखेगा. हालांकि, सुबह और रात के समय कोहरा और ठंड कुछ दिनों तक जारी रह सकती है. इसके साथ ही 19 जनवरी से हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना को देखते हुए लोगों को मौसम से जुड़े अलर्ट पर ध्यान देने की सलाह दी गई है. लोगों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ठंड से राहत मिलने के साथ ही दिन का तापमान सामान्य रहेगा. वहीं, किसानों के लिए भी यह बदलाव राहत भरा साबित होगा क्योंकि शीतलहर के दौरान फसलों को नुकसान पहुंचने की संभावना रहती है. IMD के अनुसार, अगले हफ्ते के दौरान राज्य के मौसम में स्थिरता आने की संभावना है, लेकिन कोहरे और शीतलहर के लिए नियमित अलर्ट जारी रहेगा.

