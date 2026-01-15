उन्नाव: रोज के झगड़ों से तंग शख्स पत्नी को मारकर फांसी पर झूला

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में पारिवारिक कलह के चलते एक पति ने ऐसा कदम उठाया जिससे लोगों की रूह कांप गई. उसने पत्नी की हत्या कर खुद छत से फंदे से लटकर अपनी भी जान दे दी. घटना की वजह पति पत्नी की बीच आए दिन लड़ाई झगडा होना बताया जा रहा है. पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

मामला बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के नौनिहालगंज मोहल्ले का है. जहां 42 साल के संजय गुप्ता, 38 साल की पत्नी वंदना 65 साल का मां सियादुलारी और दो मासूम बच्चों 6 साल के हर्ष और 4 साल की खुशी के साथ रहता था. संजय ई रिक्शा चलाता था. मंगलवार देर रात घर लौटते ही उसका उसकी पत्नी से लड़ाई झगडा होने लगा. पत्नी के पैर में प्लास्टर चढ़ा था जिस वजह से वह उठ नहीं पाती थी.

पड़ोसियों के अनुसार देर रात दोनों में विवाद हुआ था और हमेशा दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ करता था. आज सुबह घर से कोई हलचल नहीं हुई. पड़ोसियों ने देखा तो वंदना जमीन पर पड़ी हुई थी और पति संजय का शव घर के पीछे छत से फंदे पर लटका हुआ था. घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया. पड़ोसियों ने घटना की जानकारी मृतक की मां को देते हुए पुलिस को दी.

सूचना पर पहुंची पुलिस फोरेंसिक टीम के साथ जांच पड़ताल में जुट गई. मृतक संजय की मां सियादुलारी ने बताया कि वह कोल्ड स्टोरेज गई थी तभी सुबह जानकारी हुई आकर देखा तो बहु जमीन पर पड़ी थी और बेटे को फंदे से पुलिस उतार रही थी. मेरे चार बेटे थे बड़ा बेटा ट्रेन से कट गया था, एक चला गया था दूसरे समुदाय की लड़की से शादी करके, तीसरा बेटा था वह भी खत्म हो गया, एक और बेटा है वह भी नालायक है. उससे कोई मतलब नहीं है तो मेरा तो सब खत्म हो गया.

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है मामले में सीओ बांगरमऊ संतोष सिंह ने बताया कि आज सुबह नौनिहालगंज निवासी सियादुलारी ने तहरीर देकर बताया कि उसके बेटे ने बहु की गला दबाकर हत्या कर दी है बाद में खुद फंदे से लटकर जान दे दी है. थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंच कर सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है मामले में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है.

