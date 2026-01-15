scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

उन्नाव: रोज के झगड़ों से तंग शख्स पत्नी को मारकर फांसी पर झूला

उन्नाव के बांगरमऊ क्षेत्र में पारिवारिक कलह ने खौफनाक रूप ले लिया. आए दिन होने वाले झगड़ों के बाद एक पति ने पहले पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी और फिर खुद छत से फंदे पर लटककर जान दे दी. सुबह घर में सन्नाटा देख पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी. घटना से इलाके में दहशत फैल गई.

Advertisement
X
रोज के झगड़ों से तंग शख्स पत्नी को मारकर फांसी पर झूला (Photo: itg)
रोज के झगड़ों से तंग शख्स पत्नी को मारकर फांसी पर झूला (Photo: itg)

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में पारिवारिक कलह के चलते एक पति ने ऐसा कदम उठाया जिससे लोगों की रूह कांप गई. उसने पत्नी की हत्या कर खुद छत से फंदे से लटकर अपनी भी जान दे दी. घटना की वजह पति पत्नी की बीच आए दिन लड़ाई झगडा होना बताया जा रहा है. पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

मामला बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के नौनिहालगंज मोहल्ले का है. जहां 42 साल के संजय गुप्ता, 38 साल की पत्नी वंदना 65 साल का मां सियादुलारी और दो मासूम बच्चों 6 साल के हर्ष और 4 साल की खुशी के साथ रहता था. संजय ई रिक्शा चलाता था. मंगलवार देर रात घर लौटते ही उसका उसकी पत्नी से लड़ाई झगडा होने लगा. पत्नी के पैर में प्लास्टर चढ़ा था जिस वजह से वह उठ नहीं पाती थी. 

पड़ोसियों के अनुसार देर रात दोनों में विवाद हुआ था और हमेशा दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ करता था. आज सुबह घर से कोई हलचल नहीं हुई. पड़ोसियों ने देखा तो वंदना जमीन पर पड़ी हुई थी और पति संजय का शव घर के पीछे छत से फंदे पर लटका हुआ था. घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया. पड़ोसियों ने घटना की जानकारी मृतक की मां को देते हुए पुलिस को दी.

सम्बंधित ख़बरें

यूपी के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के साथ भाजयुमो के बिछिया ब्लॉक से मंडल महामंत्री हैप्पी राजपूत. (File Photo: Ashish Srivastava/ITG)
सड़क हादसे में BJP युवा मोर्चा के महामंत्री की मौत, पार्टी के कार्यक्रम में जा रहे थे लखनऊ
Kuldeep Singh Sengar's daughter Aishwarya speaks on Unnao rape case
'प‍िता ने उस लड़की को देखा तक नहीं', कुलदीप सेंगर के बचाव में आई बेटी
Kuldeep Sengar daughter Aishwarya
'फैक्ट जाने बिना लोग फैसला कर रहे हैं...', कुलदीप सेंगर की बेटी का छलका दर्द
Rape Murder Accused Kuldeep sengar was bjp mla
पुरानी दोस्ती से हत्या, रेप और दुश्मनी तक... जानें उन्नाव रेप कांड के पीछे की पूरी कहानी
Kuldeep Sengar gets setback from Supreme Court in Unnao rape case
SC से कुलदीप सेंगर को झटका, क्या बोले पीड़िता के वकील?
Advertisement

सूचना पर पहुंची पुलिस फोरेंसिक टीम के साथ जांच पड़ताल में जुट गई. मृतक संजय की मां सियादुलारी ने बताया कि वह कोल्ड स्टोरेज गई थी तभी सुबह जानकारी हुई आकर देखा तो बहु जमीन पर पड़ी थी और बेटे को फंदे से पुलिस उतार रही थी. मेरे चार बेटे थे बड़ा बेटा ट्रेन से कट गया था, एक चला गया था दूसरे समुदाय की लड़की से शादी करके, तीसरा बेटा था वह भी खत्म हो गया, एक और बेटा है वह भी नालायक है. उससे कोई मतलब नहीं है तो मेरा तो सब खत्म हो गया.

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है मामले में सीओ बांगरमऊ संतोष सिंह ने बताया कि आज सुबह नौनिहालगंज निवासी सियादुलारी ने तहरीर देकर बताया कि उसके बेटे ने बहु की गला दबाकर हत्या कर दी है बाद में खुद फंदे से लटकर जान दे दी है. थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंच कर सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है मामले में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव लाइव
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement