UP: वरमाला के बाद प्रेमी संग भागी दुल्हन, बिना बारात लौटा दूल्हा

उन्नाव में रविवार को उस वक्त हंगामा मच गया, जब वरमाला के तुरंत बाद दुल्हन अपने प्रेमी के साथ भाग गई. एक एजेंसी के मुताबिक पुलिस ने बताया कि यह घटना शनिवार रात उन्नाव के पुरवा इलाके के एक गांव में हुई. यहां बारात अजयपुर से पहुंची थी. दोनों परिवारों ने पारंपरिक 'द्वाराचार' और दूसरी रस्में पूरी कीं व दूल्हा-दुल्हन ने स्टेज पर वरमाला की रस्म की.

और पढ़ें

वहीं, इसके बाद दुल्हन अपने कमरे में चली गई जबकि दूल्हे का परिवार दूसरी तैयारियों में बिज़ी हो गया. बाद में जब परिवार के लोग उसे फेरे की रस्म के लिए बुलाने गए, तो उन्होंने महिला को गायब पाया.

यह भी पढ़ें: दुल्हन भागी तो 13 दिन मंडप में ही बैठा रहा दूल्हा, फिर प्रेमी से बेटी को छुड़ा लाया पिता, तब हुए सात फेरे

दुल्हन के पिता ने दर्ज कराई FIR

पुलिस ने बताया कि जब दोनों परिवारों को पता चला कि महिला एक स्थानीय लड़के के साथ भाग गई है, तो उसके पिता ने उस आदमी को फोन किया. लेकिन दुल्हन ने सीधे पिता से बात की और बताया कि वह अपने प्रेमी से शादी करना चाहती है व उसके साथ रहना चाहती है.

एक चश्मदीद ने बताया कि इस घटना से हैरान दोनों परिवारों के बीच तीखी बहस हुई, जिसके बाद दूल्हे का परिवार बिना दुल्हन के घर लौट गया. वहीं दुल्हन के पिता ने पुरवा पुलिस स्टेशन में युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी.



---- समाप्त ----