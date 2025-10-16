देवरिया में 19 साल के मन्नू यादव की हत्या, धारदार हथियार से किए 15 से ज्यादा वार, दुबई से लौटे पिता ने सड़क कर दिया जाम

उत्तर प्रदेश के देवरिया में प्रेम प्रसंग के चलते 19 वर्षीय मन्नू यादव की बेरहमी से हत्या कर दी गई. हत्या का आरोप उसके ही दोस्त अश्वनी गुप्ता पर है, जो घटना के बाद से फरार है. मन्नू के शरीर पर धारदार हथियार से 15 से ज्यादा वार किए गए थे. पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

जानिए पूरा मामला

पूरा मामला देवरिया जिले के भाटपाररानी क्षेत्र का है, जहां मन्नू यादव का कत्ल किया गया. उसकी लाश मंगलवार, 14 अक्टूबर को मिली. यह हत्या प्रेम प्रसंग में आपसी खुन्नस के कारण हुई. हत्या का आरोप मन्नू के दोस्त अश्वनी गुप्ता पर है, जो उसे पार्टी के बहाने घर से ले गया था. मृतक के शरीर पर धारदार हथियार से वार के निशान मिले हैं.

मृतक मन्नू यादव अपने मां-बाप का इकलौता बेटा था और कोठिलवा गांव का रहने वाला था. 13 अक्टूबर की शाम को उसका दोस्त अश्वनी गुप्ता उसके घर आया और अपने ननिहाल बरईपार में जन्मदिन की पार्टी के लिए चलने को कहा. मन्नू के पास पेट्रोल नहीं था, तो अश्वनी बोतल में पेट्रोल लेकर आया और दोनों बाइक से निकल गए. लेकिन मन्नू रात भर घर नहीं लौटा. सुबह उसकी लाश पोखरे के पास खून से लथपथ मिली, जिसके बाद से अश्वनी फरार है.

पुलिस को घटनास्थल से कुछ अहम सुराग मिले हैं. पुलिस को वहां से तीन जोड़ी चप्पलें, शराब की बोतल, और एक बिरयानी का पैकेट बरामद हुआ है. इन सबूतों से यह संकेत मिलता है कि हत्या के समय अश्वनी के साथ कोई और भी मौजूद हो सकता था. पुलिस अधिकारी डॉग स्क्वायड और फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल की.

पुरानी खुन्नस बनी हत्या की वजह

इस हत्या के पीछे की वजह एक लड़की से जुड़ा प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है. मन्नू और अश्वनी दोनों की ही कोठिलवा गांव में रहने वाली एक लड़की से नजदीकियां थीं. कुछ महीने पहले अश्वनी उस लड़की को भगा ले गया था, जिसकी सूचना मन्नू ने पुलिस को दी थी. मन्नू की सूचना पर पुलिस ने लड़की को बरामद कर लिया था, लेकिन लड़की के घरवालों की लिखित शिकायत न होने पर अश्वनी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. तभी से अश्वनी मन्नू से खुन्नस रखता था.

पिता के आने पर ग्रामीणों ने किया सड़क जाम

दुबई में काम करने वाले मन्नू के पिता उमेश यादव बुधवार को गांव पहुंचे. बेटे का शव देखकर ग्रामीणों ने पोस्टमार्टम के बाद सड़क जाम कर दिया और आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की. एडिशनल एसपी सुनील कुमार सिंह के जल्द गिरफ्तारी के आश्वासन पर ग्रामीणों ने धरना खत्म किया. पुलिस ने मन्नू की बहन की तहरीर पर अश्वनी गुप्ता के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और टीमों को उसकी तलाश में लगाया गया है.

