UP: छोटी दीपावली पर गाजीपुर में दिल दहला देने वाला हादसा... गंगा में डूबी 3 युवतियां

गाजीपुर के लीलापुर अमवां घाट पर छोटी दीपावली के मौके पर गंगा स्नान के दौरान तीन युवतियां डूब गईं. 16 वर्षीय रोली और 12 वर्षीय खुशी की मौत हो गई, जबकि 19 वर्षीय पूनम लापता है. मल्लाह बलिराम ने चार लोगों की जान बचाई. पुलिस और गोताखोर रेस्क्यू में जुटे हैं. पूरे गांव में मातम पसरा है. घटना की पुष्टि सीओ शेखर सेंगर ने की है.

रेस्क्यू जारी.(Photo: Vinay Kumar Singh/ITG)
रेस्क्यू जारी.(Photo: Vinay Kumar Singh/ITG)

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में छोटी दीपावली के मौके पर लीलापुर अमवां घाट पर एक दर्दनाक हादसा हुआ. सुबह के समय गंगा स्नान के दौरान रामजनपुर गांव की तीन युवतियां तेज धारा में बह गईं. मृतकों में 16 वर्षीय रोली और 12 वर्षीय खुशी शामिल हैं, जबकि 19 वर्षीय पूनम का अभी भी शव नहीं मिला है.

स्थानीय लोगों ने बताया कि स्नान के दौरान अचानक पैर फिसलने से तीनों गहरे पानी में चली गईं. घटना के समय घाट पर मौजूद मल्लाह बलिराम चौधरी ने साहस दिखाते हुए चार अन्य लोगों को गंगा की लहरों से बचाया. उनके प्रयासों से कई लोगों की जान बच गई, लेकिन तीन युवतियों को लहरों ने पकड़ लिया.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और गोताखोरों की टीम तुरंत मौके पर पहुंची. रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पहले रोली और खुशी के शव बरामद किए गए, जबकि पूनम की तलाश अब भी जारी है. सीओ सिटी शेखर सेंगर ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि गोताखोर पूरी तन्मयता के साथ रेस्क्यू में जुटे हुए हैं.

हादसे के बाद घाट और आसपास के इलाके में मातम का माहौल है. परिजन अपने बच्चों की मौत की खबर सुनकर गहरे सदमे में हैं. रामजनपुर गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है और लोग शोक में डूबे हैं. स्थानीय प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया है और सुरक्षा इंतजाम भी बढ़ा दिए गए हैं.

पुलिस और प्रशासन लोगों से घाट पर अनावश्यक भीड़ न जुटाने की अपील कर रहे हैं. यह घटना गाजीपुर में छोटी दीपावली की खुशियों को दुःख में बदलने वाली बन गई है. स्थानीय प्रशासन और गोताखोर टीम लगातार रेस्क्यू में जुटी हुई है, ताकि पूनम का शव भी जल्द ढूंढा जा सके.

