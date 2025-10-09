scorecardresearch
 

हैंडपंप और ट्यूबवेल से निकल रहीं मछलियां! गाजीपुर में चौंकाने वाली घटना, क्या है इसके पीछे की कहानी

यह अजीबोगरीब घटना यूपी के गाजीपुर की है. यहां हैंडपंप और ट्यूबवेल से मछलियां निकलने लगीं. ग्रामीण हैरान हैं कि पानी के साथ सिंघी, टेगना, गिरई और गोईजा जैसी मछलियां कैसे निकल रही हैं. दरअसल, 4 अक्टूबर की बारिश के बाद यह घटना हुई. प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं. ग्रामीण यह सब देखकर हैरत में हैं.

ट्यूबवेल से निकल रहीं मछलियां. (Photo: Screengrab)
UP News: गाजीपुर के दुल्लहपुर इलाके के जमसड़ा गांव में कुछ ऐसा हुआ कि सुनकर लोग हैरान रह गए. यहां 3 और 4 अक्टूबर की बारिश के बाद हैंडपंप और ट्यूबवेल से अचानक मछलियां निकलने लगीं. यह सब देखकर गांव वाले दंग रह गए. गांव के रहने वाले नंदलाल कुशवाहा बताते हैं कि उनके ट्यूबवेल से सवा किलो मछलियां निकल आईं. इनमें मुख्य रूप से सिंघी, टेगना, गिरई और गोईजा जैसी मछलियां थीं. 

नंदलाल ने कहा कि मैंने 25-30 साल पहले यह ट्यूबवेल लगवाया था, लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं देखा. 5 अक्टूबर की सुबह जब पानी निकाला, तो मछलियां बाहर तैर रही थीं. सिर्फ नंदलाल ही नहीं, बल्कि गांव के अन्य लोग भी इस घटना के गवाह बने. 

यहां देखें Video

सीता कुशवाहा और प्रमिला देवी के यहां लगे हैंडपंप से भी मछलियां निकलने लगीं. प्रमिला देवी ने कहा कि जब मैंने हैंडपंप को चलाया तो तीन छोटी मछलियां बाल्टी में आ गिरीं. मैं तो देखकर हैरान रह गई. वहीं चंपा देवी ने कहा कि नल से पानी भरने पर हाथ पर मछली आ गिरी, जिसे देखकर वह दंग रह गईं.

ग्रामीणों के अनुसार, 4 अक्टूबर को हुई भारी बारिश के बाद यह देखने को मिला है. बारिश के पानी ने जमीन के नीचे जल स्तर को बढ़ाया और आसपास के तालाब या जलाशयों की मछलियां ट्यूबवेल और हैंडपंप के जलस्रोतों के पास पहुंच गईं. इसके कारण पानी पीला और बदबूदार हो गया, जिससे ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई है. कई घरों में पालतू जानवर भी नल से आ रहे इस पानी को नहीं पी रहे हैं. अब लोग खाना बनाने और पीने के लिए आरओ का पानी मंगाने को मजबूर हैं.

यह भी पढ़ें: Jhansi: पानी की जगह हैंडपंप से निकलने लगी शराब, दबिश देने गई पुलिस रह गई हैरान, हुआ ये खुलासा

यह घटना न केवल जमसड़ा गांव में, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में चर्चा का विषय है. लोग इस अजीब नजारे को देखने भी आ गए. हर कोई हैरानी जता रहा था कि आखिर कैसे हैंडपंप और ट्यूबवेल से मछलियां बाहर आ सकती हैं. कुछ लोग इसे प्रकृति का अद्भुत करिश्मा कह रहे हैं, तो कुछ इसे जलस्रोतों के आपसी मिलान और भूगर्भीय बदलाव का नतीजा मान रहे हैं. खंड विकास अधिकारी भीमराव प्रसाद ने कहा कि यह मामला जलकल विभाग का प्रतीत होता है. जल्द ही जांच के लिए टीम भेजी जाएगी. प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं. स्थानीय लोगों के लिए यह घटना कौतूहल की वजह है.

बारिश के कारण जल स्तर बढ़ा, मछलियां गलती से पाइप में घुस गईं और परिणामस्वरूप हैंडपंप और ट्यूबवेल से मछलियां निकल आईं. गाजीपुर के जमसड़ा गांव की यह घटना सोशल मीडिया पर भी चर्चा में है. वीडियो और तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसमें मछलियों को पानी के साथ बाहर आते हुए दिखाया गया है.

