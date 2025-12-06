scorecardresearch
 
'न कर्फ्यू, न दंगा, उत्तर प्रदेश में सब चंगा...' CM योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में न दंगे का माहौल है न कर्फ्यू, बल्कि मजबूत कानून-व्यवस्था है. 2017 से पहले निवेश की उम्मीद भी मुश्किल थी, पर जीरो टॉलरेंस नीति से स्थिति सुधरी. पहले 6 दिसंबर पर तनाव रहता था, जबकि अब शांति और विकास दिख रहा है. योगी के अनुसार यह दिन सांस्कृतिक आत्मसम्मान और विरासत की पुनर्प्राप्ति का प्रतीक है और निवेशकों का भरोसा भी बढ़ा है.

सीएम योगी ने कहा – आज 6 दिसंबर है, पहले इस दिन कर्फ्यू जैसा माहौल रहता था. (Photo: ITG)
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में शांति और कानून-व्यवस्था की स्थिति मजबूत है. उनके अनुसार न तो कर्फ्यू है और न दंगे का माहौल. यह परिवर्तन कानून-व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के परिणामस्वरूप हुआ है.

2017 से पहले की स्थिति पर योगी का बयान
योगी ने कहा कि आठ वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में निवेश की उम्मीद करना भी मुश्किल था. जब आम व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं था, तब पूंजी की सुरक्षा की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी.

सत्ता संभालने के बाद सुधार का संकल्प
मुख्यमंत्री ने बताया कि 2017 में सरकार बनने के बाद प्रदेश की परसेप्शन बदलने का संकल्प लिया गया. अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई, जिससे राज्य में कानून-व्यवस्था बेहतर हुई.

6 दिसंबर के संदर्भ पर टिप्पणी
योगी ने कहा कि पहले 6 दिसंबर को कर्फ्यू जैसा वातावरण नजर आता था. लेकिन वर्तमान समय में न कहीं दंगा है, न अशांति. हर जगह शांति का माहौल है, और प्रदेश विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दिन इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया था, जब सांस्कृतिक गौरव की पुनर्प्राप्ति हुई.

CM योगी ने कहा कि यह केवल एक घटना नहीं, बल्कि भारत की विरासत और सांस्कृतिक आत्मसम्मान के पुनर्जीवन का क्षण था. योगी के मुताबिक 6 दिसंबर का दिन भारत की सांस्कृतिक चेतना और ऐतिहासिक पहचान के प्रति सम्मान और संकल्प को मजबूत करता है.

निवेश को लेकर प्रदेश की छवि बेहतर
मुख्यमंत्री ने दोहराया कि आज यूपी निवेश के लिए सुरक्षित और आकर्षक बन चुका है. मजबूत कानून-व्यवस्था ने न सिर्फ निवेशकों का विश्वास बढ़ाया है, बल्कि प्रदेश में विकास की नई संभावनाएं भी खोली हैं.

