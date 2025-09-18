ऑपरेशन थिएटर में घुसा सांप... दहशत में स्टाफ और मरीज, झांसी मेडिकल कॉलेज में मच गई अफरा-तफरी

UP News: झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज से हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां ऑपरेशन थिएटर (OT) के अंदर अचानक सांप दिखाई देने से मेडिकल स्टाफ में अफरा-तफरी मच गई. अस्पताल प्रशासन ने तुरंत फॉरेस्ट विभाग को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने सांप को सुरक्षित पकड़कर जंगल में छोड़ दिया.

एजेंसी के मुताबिक, OT इंचार्ज कनक श्रीवास्तव ने सबसे पहले सांप को देखा और तुरंत अधिकारियों को इसकी सूचना दी. मामला सामने आते ही पूरे मेडिकल कॉलेज प्रशासन में हड़कंप मच गया. ऑपरेशन थिएटर जैसा संवेदनशील क्षेत्र, जहां मरीजों की जिंदगी दांव पर होती है, वहां सांप का पहुंचना बड़ी लापरवाही मानी जा रही है.

इस घटना के बाद मेडिकल कॉलेज प्रशासन हरकत में आया और OT के अंदर और आसपास कड़ी निगरानी रखने के निर्देश जारी कर दिए. मानसून के मौसम में अक्सर सांप और अन्य कीड़े-मकोड़े अस्पतालों व इमारतों में घुस आते हैं, लेकिन OT जैसी जगह में सांप का मिलना गंभीर चिंता का विषय है.

चीफ मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉ. सचिन महौर ने बताया कि बारिश के मौसम में सांप और अन्य जीव-जंतु अस्पताल परिसर में घुसने का खतरा बढ़ जाता है. इसीलिए अब स्टाफ को विशेष सतर्कता बरतने और नियमित जांच करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो.

पहले भी सुर्खियों में रहा है झांसी मेडिकल कॉलेज

यह वही OT है, जहां पिछले साल 15 नवंबर को भीषण आग लग गई थी. उस दर्दनाक हादसे में 18 बच्चों की मौत हो गई थी. इसके बाद हाल ही में 29 अगस्त को भी OT के इलेक्ट्रिकल पैनल में आग लगने की घटना हुई थी, जिससे अस्पताल परिसर में दहशत फैल गई थी. अब सांप मिलने की घटना ने एक बार फिर मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

इन घटनाओं ने मरीजों और उनके परिजनों की चिंता बढ़ा दी है. स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन को सिर्फ निर्देश जारी करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि ठोस कदम उठाने की जरूरत है, ताकि अस्पताल का वातावरण सुरक्षित बनाया जा सके.

