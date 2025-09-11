स्कूल क्लासरूम में निकलते गए सांप ही सांप... 10 मारे गए, 11वां रेस्क्यू, 30 अंडे मिट्टी में दबाए

स्कूल के अंदर बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, तभी अचानक क्लासरूम में एक सांप दिखाई दिया. सांप देखकर भगदड़ मच गई. ग्रामीणों को मालूम चला तो लाठी ले आए और सांप को मार दिया. लेकिन थोड़ी ही देर में दूसरा सांप भी स्कूल में दिखाई दे गया. ग्रामीणों ने उसे भी मार दिया. एक-एक करके स्कूल के अंदर 10 सांप निकल आए और ग्रामीण एक-एक करके मारते गए.

बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए स्कूल की छुट्टी कर दी गई और फिर ग्रामीणों ने स्कूल में सांपों को ढूंढना शुरू किया. स्कूल के ही एक हिस्से में एक अन्य सांप और 30 अंडे मिल गए. मौके पर सर्प मित्र को बुलाया गया. जिसके बाद 11वें सांप का रेस्क्यू किया गया और सांप के अंडों को मिट्टी में दबाया गया.

यह पूरा घटनाक्रम मध्य प्रदेश के भिंड में गोरमी इलाके स्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालय मानहड़ में हुआ. यहां रोज की तरह बुधवार को भी बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, तभी अचानक सांपों के निकलने का सिलसिला शुरू हो गया. ग्रामीण एक-एक करके सांपों को मारते गए, लेकिन सांप लगातार निकलते रहे. भयभीत ग्रामीणों ने पहले बच्चों को सुरक्षित किया फिर मौके पर सर्प मित्र जग्गू परिहार को बुलाया गया.

जग्गू परिहार के सामने भी एक और सांप निकला. जग्गू परिहार ने उस सांप को सुरक्षित रेस्क्यू किया और नदी में छोड़ दिया. ढूंढने पर स्कूल के ही एक हिस्से में सांप के अंडे रखे हुए मिले. देखें Video:-

तकरीबन 30 अंडे एक स्थान पर रख पाए गए. सर्प मित्र जग्गू परिहार ने इन अंडों को एक डब्बे में भरकर नदी किनारे पहुंचकर मिट्टी खोदकर इन सभी अंडों को मिट्टी के नीचे दबा दिया.

