UP: पीएम मोदी और सीएम योगी को अपशब्द बोलने वाला नाबालिग अरेस्ट, वीडियो सोशल मीडिया पर किया था पोस्ट

उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गाली देने और जान से मारने की धमकी देने का एक मामला सामने आया है. आरोपी 14 वर्षीय लड़के ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो बनाकर अपलोड किया, जिसमें उसने अभद्र भाषा का प्रयोग किया और हाल ही में बरेली में हुए दंगे को लेकर पुलिस कार्रवाई पर नाराजगी जताई.

यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. मामला सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई और त्वरित कार्रवाई करते हुए नाबालिग को हिरासत में ले लिया. घटना सीतापुर के कोतवाली देहात क्षेत्र के शाह महोली गांव की बताई जा रही है. आरोपी की पहचान जुनैद नाम के 14 वर्षीय किशोर के रूप में हुई है.

गाली देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

इस घटना पर एएसपी उत्तरी आलोक सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, साथ ही उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की आपत्तिजनक या भड़काऊ टिप्पणी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

पुलिस ने आरोपी नाबालिग को गिरफ्तार किया

पुलिस और साइबर सेल ऐसे मामलों पर लगातार निगरानी रख रहे हैं ताकि इस तरह की घटनाओं पर तुरंत कार्रवाई की जा सके.

---- समाप्त ----