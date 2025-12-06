सीतापुर में दुकानदार को धमकाने वाला सिपाही निलंबित, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

सीतापुर शहर कोतवाली क्षेत्र में तैनात एक सिपाही का दुकानदार को धमकाने और अभद्र भाषा का प्रयोग करने का मामला सामने आया है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी सिपाही श्याम जी शुक्ला को निलंबित कर दिया.

CCTV में कैद हुई घटना

मामला शहर कोतवाली के लालबाग चौराहे के पास स्थित 99 स्टोर का बताया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक गुरुवार देर रात जब दुकानदार दुकान बंद कर रहा था, तभी सिपाही श्याम जी शुक्ला वहां पहुंचे और दुकानदार से कुछ सामान मांगने लगे. दुकानदार द्वारा यह बताने पर कि दुकान में सभी सामान 99 रुपये में मिलता है, सिपाही भड़क गए. आरोप है कि इसके बाद उन्होंने दुकान मालिक से सोने की चेन तक मांग डाली, जिस पर विवाद बढ़ गया.

सोशल मीडिया पर 1 मिनट 14 सेकंड का वीडियो वायरल

दुकान में लगे CCTV कैमरों में यह पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई. वीडियो वायरल होने के बाद इसमें सिपाही दुकानदार से गाली-गलौच और धमकी देते हुए साफ दिखाई दे रहा है. वीडियो की लंबाई लगभग 1 मिनट 14 सेकंड है, जो लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया जा रहा है.

SP ने लिया संज्ञान, सिपाही तत्काल निलंबित

वायरल वीडियो की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने मामले को गंभीरता से लिया. शनिवार सुबह उन्होंने तत्काल प्रभाव से सिपाही श्याम जी शुक्ला को निलंबित कर दिया. साथ ही पूरे मामले की जांच सिटी CO को सौंपी गई है.

पुलिस प्रशासन सतर्क

पुलिस विभाग की इस त्वरित कार्रवाई से साफ है कि वर्दी पहनने वालों के अनुशासनहीन आचरण पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा. जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी.

