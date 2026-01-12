'दहेज हत्या' के मुकदमे में फंसे थे ससुराल वाले, 5 महीने बाद जिंदा मिली बहू, जा बसी थी दूर

उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती के मल्हीपुर थाना क्षेत्र से दहेज हत्या के एक मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. न्यायालय के आदेश पर जिस महिला की हत्या का मुकदमा उसके ससुरालियों के खिलाफ दर्ज किया गया था, वह महिला पांच महीने बाद जीवित मिली है. पुलिस ने सर्विलांस के जरिए महिला का पता लगाकर उसे महाराष्ट्र के पुणे से बरामद कर लिया है. महिला को न्यायालय में पेश किया जाएगा.

दरअसल मल्हीपुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मनपुर गंगापुर निवासी मायावती पत्नी गोली ने अपनी पुत्री दीपा की शादी ओरीपुरवा गांव निवासी हंसराज पुत्र परमेश्वर के साथ की थी. आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद से ही दीपा को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा था. अगस्त 2025 में दीपा अचानक ससुराल से लापता हो गई. काफी खोजबीन के बाद भी जब उसका कोई पता नहीं चला तो मायावती ने मल्हीपुर थाने में तहरीर देकर ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का आरोप लगाया.

पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज न किए जाने पर मायावती ने न्यायालय की शरण ली. न्यायालय के आदेश पर एक अगस्त 2025 को मल्हीपुर थाने में पति हंसराज, ससुर परमेश्वर और सास के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया. मामले की विवेचना क्षेत्राधिकारी सतीश शर्मा को सौंपी गई.

विवेचना के दौरान पुलिस को एक महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगा. जांच में दीपा का मोबाइल नंबर चालू पाया गया. इसके बाद सर्विलांस टीम की मदद से मोबाइल की लोकेशन ट्रैक की गई, जिससे महिला के जीवित होने की पुष्टि हुई. लोकेशन के आधार पर पुलिस को पता चला कि दीपा महाराष्ट्र के पुणे शहर में मौजूद है.

पूछताछ में दीपा ने बताया कि वह अपनी मर्जी से घर छोड़कर पुणे चली गई थी और वहां रह रही थी. इसके बाद थानाध्यक्ष अंकुर वर्मा के नेतृत्व में एक पुलिस टीम को पुणे भेजा गया. पुलिस टीम महिला को पुणे से लेकर आ रही है.

थानाध्यक्ष अंकुर वर्मा ने बताया कि महिला से मोबाइल पर संपर्क हो गया था. वह पुणे में सुरक्षित पाई गई. महिला को वापस लाया जा रहा है उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा. न्यायालय के समक्ष महिला के बयान दर्ज होने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी. अब न्यायालय में दिए जाने वाले बयान के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि पूरे मामले की सच्चाई क्या है और आगे किस दिशा में कार्रवाई होगी.

