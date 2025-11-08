scorecardresearch
 

'प्रेमी को शराब पिलाई, खुद भी पी, फिर कुर्सी पर...' 57 साल की पत्नी ने रची साजिश, बरेली के डॉक्टर की आपबीती

ये कहानी बरेली के एक डॉक्टर की है. डॉक्टर विशाल चंद्र सक्सेना 57 साल के हैं, इतनी ही उम्र की उनकी पत्नी शिखा सक्सेना भी हैं. विशाल का आरोप है कि उनकी पत्नी का सौरभ सक्सेना नाम के इलेक्ट्रिशियन से अफेयर है. ये करीब चार साल से है. डॉक्टर ने कहा कि पत्नी ने सौरभ को घर बुलाया, रात में मेरे हाथ पैर बांध दिए, फिर सौरभ को शराब पिलाई, खुद भी पी... लेकिन किस्मत से मेरी हत्या की प्लानिंग सफल नहीं हो पाई.

डॉक्टर ने पत्नी पर लगाए गंभीर आरोप. (File Photo: ITG)
डॉक्टर ने पत्नी पर लगाए गंभीर आरोप. (File Photo: ITG)

ये कहानी किसी क्राइम सीरीज की नहीं, बल्कि हकीकत है... एक डॉक्टर की जिंदगी में सबसे बड़ा झटका उस वक्त लगा, जब उसने अपनी पत्नी को अपने कत्ल की साजिश रचते देखा. मामला बरेली के सुभाषनगर का है. 57 वर्षीय सेवानिवृत्त नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. विशाल चंद्र सक्सेना ने आरोप लगाया है कि पत्नी शिखा सक्सेना और उसके प्रेमी सौरभ ने मेरी हत्या की कोशिश की.

डॉ. विशाल ने पुलिस को दी शिकायत में आपबीती बयां की है. इसमें कहा कि 28 अक्टूबर की रात पत्नी ने दूध में नशीली दवा मिलाकर उन्हें बेहोश कर दिया. जब आंख खुली, तो वे खुद को एक कमरे में बंधा हुआ पाए- हाथ, पैर और गले में रस्सी से फंदा कसा हुआ था. सामने पत्नी और उसका प्रेमी सौरभ खड़े थे. दोनों उन्हें घसीटकर घर के पिछले हिस्से में ले गए, जहां CCTV पहले से ही बंद कर दिए गए थे.

इस दौरान पत्नी ने प्रेमी को जश्न में शराब पिलाई और खुद भी पी. सौरभ नशे में धुत होकर वहीं पास की कुर्सी पर लुढ़क गया. जब डॉक्टर को होश आया तो किसी तरह रस्सी खोली और घर से भाग निकले. पड़ोसियों के कैमरों में भी कुछ फुटेज कैद हैं.

यह भी पढ़ें: अनिल से शादी, आकाश से अफेयर और नशे की गोलियां... मेरठ की काजल कैसे बन गई पति की कातिल

डॉ. विशाल ने कहा कि उन्हें लंबे समय से शक था कि पत्नी का सौरभ से संबंध है. सौरभ उनके घर में बिजली फिटिंग का काम करने आता था, और वहीं से दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं. ये पिछले चार साल से चल रहा था. मैंने कई बार पत्नी से बात की, लेकिन उसने हर बार इनकार कर दिया. कुछ महीने पहले जब सच्चाई सामने आई, तो मैं हैरान रह गया. इसके बाद दोनों ने मुझे रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर ली.

डॉक्टर ने कहा कि आरोपी पहले ही CCTV कैमरे बंद कर चुके थे, ताकि किसी को कुछ पता न चले. लेकिन शुक्र है कि सौरभ शराब पीकर लुढ़क गया, और मुझे भागने का मौका मिल गया. पत्नी ने उसे शराब पिलाई. जब वो बाथरूम गई, तभी मैं भाग सका. घटना के बाद डॉ. विशाल ने पुलिस को शिकायत दी. एसपी सिटी मानुष पारिक ने फोन पर कहा कि शिकायत के आधार पर जांच जारी है. 

पुलिस ने डॉक्टर के घर से रस्सी, टेप और चाकू बरामद किया है, जिनसे डॉक्टर को बांधा गया था. वहीं, पड़ोसियों के CCTV फुटेज में भी सौरभ का घर में आना-जाना दर्ज है. फिलहाल दोनों आरोपी फरार हैं, लेकिन पुलिस उनकी तलाश में जुटी है. इस घटना के बाद डॉक्टर के बेटे ने भी अधिकारियों से मुलाकात की और पिता की सुरक्षा की मांग की है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

