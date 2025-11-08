scorecardresearch
 

अनिल से शादी, आकाश से अफेयर और नशे की गोलियां... मेरठ की काजल कैसे बन गई पति की कातिल

ये कहानी यूपी के मेरठ की है. यहां आठ साल पहले काजल नाम की महिला की शादी अनिल से होती है. शादी के बाद काजल का आकाश नाम के युवक से अफेयर हो जाता है. इसके बाद राज खुलता है तो गांव में पंचायत भी होती है, लेकिन छुप-छुपकर काजल और आकाश मिलते रहते हैं. इसी बीच काजल अपने प्रेमी के साथ मिलकर ऐसी साजिश रचती है, जो सन्न कर देने वाली है.

X
पुलिस ने अरेस्ट कर पूछताछ की तो खुला राज. (Photo Screengrab)
पुलिस ने अरेस्ट कर पूछताछ की तो खुला राज. (Photo Screengrab)

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ से ऐसा मामला सामने आया है, जिसने रिश्तों के भरोसे को झकझोर कर रख दिया. यहां एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की ऐसी साजिश रची, जिसके बारे में सुनकर हर कोई सन्न रह गया. प्रेम प्रसंग में पत्नी ने पति को नशे की गोलियां खिलाकर बेहोश किया, फिर उसका गला दबाकर नहर में फेंक दिया. पुलिस ने इस हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए आरोपी पत्नी, उसके प्रेमी और एक अन्य को अरेस्ट किया है.

यह सनसनीखेज मामला मेरठ के रोहटा थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव का है. यहां रहने वाले 32 साल के अनिल की शादी आठ साल पहले काजल नाम की महिला से हुई थी. इस दंपति के तीन छोटे-छोटे बच्चे भी हैं. काजल का गांव के ही रहने वाले युवक आकाश के साथ अफेयर हो गया.

घटना की शुरुआत 26 अक्टूबर से हुई, जब अनिल अचानक लापता हो गया. उसके भाई ने रोहटा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने खोजबीन शुरू की. कई दिनों तक अनिल का कोई सुराग नहीं मिला. परिवार परेशान था, लेकिन किसी को अंदेशा नहीं था कि उनके ही घर के भीतर साजिश रची गई थी.

5 नवंबर को अनिल के भाई ने दोबारा थाने जाकर एक तहरीर दी, जिसमें उसने स्पष्ट रूप से आरोप लगाया कि अनिल की पत्नी काजल, उसके प्रेमी आकाश और आकाश के दोस्त बादल ने अनिल का अपहरण किया है और उसकी हत्या की साजिश रची है. इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी.

पुलिस की जांच में सामने आया कि शादी के कुछ वर्षों बाद से ही काजल और गांव में रहने वाले आकाश के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी थीं. दोनों के अफेयर के बारे में गांव वालों को भी भनक लग गई. इस पर गांव में पंचायत भी हुई थी, लेकिन काजल के ससुराल वालों ने समाज में बदनामी के डर से मामला दबा दिया. पंचायत के बाद भी काजल और आकाश चोरी-छिपे मिलते रहे.

पुलिस ने आरोपियों को पकड़कर पूछताछ की. पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि काजल ने ही हत्या की पूरी साजिश रची थी. उसे उसके प्रेमी आकाश ने नशे की गोलियां लाकर दीं. काजल ने पति अनिल को गोलियां खिला दीं. अनिल के बेहोश हो जाने पर काजल और आकाश ने अपने तीसरे साथी बादल की मदद से अनिल को बाइक पर बैठाया और सिवाल खास गंग नहर पुल के पास ले गए.

नहर के पास पहुंचकर काजल ने दुपट्टे से पति का गला घोंटने की कोशिश की, लेकिन अनिल की मौत तुरंत नहीं हुई. इसके बाद तीनों ने अधमरे अनिल को पुल से नीचे गंग नहर में फेंक दिया और घटना में इस्तेमाल किया गया दुपट्टा पास की झाड़ियों में छुपा दिया. फिर तीनों वहां से भाग निकले.

पुलिस ने तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, तो उन्होंने जुर्म कबूल कर लिया. पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर झाड़ियों से दुपट्टा बरामद किया, जो हत्या के समय इस्तेमाल हुआ था. इसके अलावा काजल के घर से वह गोलियों का पत्ता भी मिला है.

जांच में ये भी सामने आया कि यह सारा षड्यंत्र काजल और आकाश ने मिलकर रचा और आकाश ने अपने दोस्त बादल को इसमें शामिल किया. घरवालों ने पहले अनिल की गुमशुदगी दर्ज कराई, लेकिन उन्हें कुछ ही दिनों में एहसास हो गया कि उसका कत्ल हुआ है. जिसके बाद उन्होंने पुलिस को तहरीर दी और केस दर्ज कराया. फिलहाल अनिल के शव की तलाश जारी है. पुलिस का कहना है कि जल्द शव को तलाश कर लिया जाएगा.

---- समाप्त ----
