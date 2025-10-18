UP: कार से टच हुई पिकअप वैन, गुस्से में युवकों ने ड्राइवर को पीट-पीटकर मार डाला

यूपी के सहारनपुर में शुक्रवार देर शाम एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई, जहां सड़क पर मामूली बात को लेकर हुई कहासुनी ने एक युवक की जान ले ली. फंदपुरी चौकी क्षेत्र में कार सवार युवकों ने पिकअप चालक की बेरहमी से पिटाई कर उसकी हत्या कर दी. इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है.

मामूली विवाद में पीट-पीटकर हत्या

जानकारी के मुताबिक, खेड़ा अफगान गांव निवासी 30 साल के हामिद अली अपनी पिकअप में लकड़ी भरकर जा रहा था. इसी दौरान रास्ते में कार सवार युवकों से छू जाने पर विवाद हो गया. विवाद के बाद कार सवारों ने फोन कर अपने साथियों को बुला लिया और हामिद का पीछा करने लगे.

फंदपुरी चौकी से कुछ ही दूरी पर उन्होंने हामिद की गाड़ी रोक ली और लाठियों-डंडों से बुरी तरह पिटाई की. गंभीर रूप से घायल हामिद को पुलिस ने जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

घटना की खबर मिलते ही क्षेत्र में आक्रोश फैल गया. मृतक के परिजन और ग्रामीण बड़ी संख्या में फंदपुरी चौकी पहुंच गए और हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए हंगामा किया. मृतक के परिजनों ने बताया कि हामिद किराए की पिकअप चलाकर परिवार का पालन-पोषण करता था.

आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

पिता की पहले ही मौत हो चुकी थी और घर में पांच बेटियां और दो छोटे बेटे हैं. परिवार का कहना है कि मामूली टक्कर को लेकर की गई यह हत्या अत्यंत बर्बर है और पूरे गांव में दहशत का माहौल है.

घटना की जानकारी मिलते ही एसपी (देहात) सागर जैन, सीओ नकुड़ और पुलिस बल मौके पर पहुंचे. एसपी सागर जैन ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. उन्होंने कहा कि दोनों मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसओजी और सर्विलांस टीम को लगाया गया है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर कठोर कार्रवाई की जाएगी.

