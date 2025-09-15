scorecardresearch
 

शाहजहांपुर में इस्लाम पर आपत्तिजनक पोस्ट के चलते हुआ बवाल, तोड़फोड़-आगजनी, 200 लोगों पर FIR

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पैगंबर मोहम्मद और कुरान के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक पोस्ट के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया. शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया, जिसके बाद पुलिस ने अब 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए शहर में भारी पुलिस बल तैनात किया है.

शाहजहांपुर में हुए प्रदर्शन ने हिंसक रूप लिया (Photo: Screengrab)
शाहजहांपुर में हुए प्रदर्शन ने हिंसक रूप लिया (Photo: Screengrab)

यूपी के शाहजहांपुर में शुक्रवार को इस्लाम और कुरान के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की. पुलिस ने आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले 45 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तारी के बावजूद, रात करीब 9 बजे बड़ी संख्या में लोगों ने थाने में घुसने की कोशिश की और हिंसक प्रदर्शन किया. भीड़ ने दो दोपहिया वाहनों में आग लगा दी. पुलिस को भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा. 

हिंसक प्रदर्शन और पुलिस की कार्रवाई

एसपी राजेश द्विवेदी ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने बाद में लाल इमली चौराहे को भी जाम कर दिया, जिसे पुलिस ने काफी समझाने के बाद खुलवाया. सदर पुलिस चौकी प्रभारी शिवम अग्रवाल की शिकायत पर, पुलिस ने सोमवार को विरोध प्रदर्शन करने वाले 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है. प्रदर्शनकारियों की पहचान के लिए वायरल वीडियो, पुलिस क्लिप और सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है. 

शहर में तनाव और सुरक्षा के इंतजाम

न्यूज एजेंसी के मुताबिक, इस घटना के बाद शनिवार को पुलिस ने एक महिला को भी गिरफ्तार किया, जिसने फेसबुक पर हिंदू देवी-देवताओं के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट की थी. एसपी ने कहा कि शाहजहांपुर में स्थिति फिलहाल शांत है, लेकिन एहतियात के तौर पर पूरे शहर में भारी पुलिस बल तैनात है और फ्लैग मार्च किया जा रहा है. उन्होंने लोगों से सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाली किसी भी तरह की पोस्ट न करने की अपील की है. 

पुलिस की सोशल मीडिया निगरानी

पुलिस की सोशल मीडिया निगरानी टीम ऐसे लोगों की लिस्ट बना रही है, जिन्होंने आपत्तिजनक पोस्ट को पोस्ट या फॉरवर्ड किया है. एसपी ने कहा कि पुलिस सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखे हुए है और जो भी इस तरह की गतिविधियों में शामिल पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. 

