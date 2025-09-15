शाहजहांपुर में इस्लाम पर आपत्तिजनक पोस्ट के चलते हुआ बवाल, तोड़फोड़-आगजनी, 200 लोगों पर FIR

यूपी के शाहजहांपुर में शुक्रवार को इस्लाम और कुरान के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की. पुलिस ने आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले 45 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तारी के बावजूद, रात करीब 9 बजे बड़ी संख्या में लोगों ने थाने में घुसने की कोशिश की और हिंसक प्रदर्शन किया. भीड़ ने दो दोपहिया वाहनों में आग लगा दी. पुलिस को भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा.

हिंसक प्रदर्शन और पुलिस की कार्रवाई

एसपी राजेश द्विवेदी ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने बाद में लाल इमली चौराहे को भी जाम कर दिया, जिसे पुलिस ने काफी समझाने के बाद खुलवाया. सदर पुलिस चौकी प्रभारी शिवम अग्रवाल की शिकायत पर, पुलिस ने सोमवार को विरोध प्रदर्शन करने वाले 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है. प्रदर्शनकारियों की पहचान के लिए वायरल वीडियो, पुलिस क्लिप और सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है.

शहर में तनाव और सुरक्षा के इंतजाम

न्यूज एजेंसी के मुताबिक, इस घटना के बाद शनिवार को पुलिस ने एक महिला को भी गिरफ्तार किया, जिसने फेसबुक पर हिंदू देवी-देवताओं के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट की थी. एसपी ने कहा कि शाहजहांपुर में स्थिति फिलहाल शांत है, लेकिन एहतियात के तौर पर पूरे शहर में भारी पुलिस बल तैनात है और फ्लैग मार्च किया जा रहा है. उन्होंने लोगों से सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाली किसी भी तरह की पोस्ट न करने की अपील की है.

Advertisement

पुलिस की सोशल मीडिया निगरानी

पुलिस की सोशल मीडिया निगरानी टीम ऐसे लोगों की लिस्ट बना रही है, जिन्होंने आपत्तिजनक पोस्ट को पोस्ट या फॉरवर्ड किया है. एसपी ने कहा कि पुलिस सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखे हुए है और जो भी इस तरह की गतिविधियों में शामिल पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----