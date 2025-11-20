scorecardresearch
 

'फ्री की तनख्वाह ले रहे हो... जेल भिजवा दूंगा', BLO पर जमकर भड़के SDM

बस्ती में एसआईआर की प्रगति का निरीक्षण करने पहुंचे SDM सदर शत्रुघ्न पाठक BLO पर उस समय भड़क गए . SDM ने उसे कड़ी लताड़ लगाई और काम में लापरवाही पर जेल भेजने की चेतावनी दी. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. प्रशासन ने स्पष्ट किया कि एसआईआर कार्य को लेकर गंभीरता बरती जा रही है.

X
एसडीएम और बीएलओ के बीच जमकर हुई बहस (Photo: Screengrab)
यूपी के बस्ती जिले में SDM सदर और BLO के बीच हुई तीखी नोकझोंक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. मामला उस समय का है जब जिले में चल रहे एसआईआर कार्य की वास्तविक स्थिति जानने के लिए एडीएम प्रतिपाल सिंह चौहान और SDM सदर शत्रुघ्न पाठक डारीडीहा गांव पहुंचे. अधिकारियों ने यहां पर तैनात BLO से एसआईआर के तहत भरे गए फॉर्म की प्रगति पूछी.

आरोप है कि BLO एक भी भरा हुआ फॉर्म नहीं दिखा सके. इसे लेकर SDM का गुस्सा भड़क उठा. उन्होंने मौके पर ही BLO को कड़ी फटकार लगाई. SDM ने नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकार तनख्वाह देती है और काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कर्मचारी ऐसे ही काम करते रहे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

SDM सदर और BLO के बीच हुई बहस

SDM शत्रुघ्न पाठक ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वह BLO के खिलाफ तहरीर दे रहे हैं और इस लापरवाही पर उसे जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. वीडियो में SDM को कर्मचारी पर तीखे शब्दों में नाराजगी जाहिर करते हुए सुना जा सकता है. इस घटना ने स्थानीय प्रशासनिक हलकों में चर्चा पैदा कर दी है.

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल 

फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. लोग प्रशासन की सख्ती और BLO की लापरवाही दोनों पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. जिलाअधिकारी स्तर पर भी एसआईआर फॉर्म भरने और उसके शतप्रतिशत क्रियान्वयन को लेकर गंभीरता दिखाई जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान महत्वपूर्ण है और कर्मचारियों को समय पर काम पूरा करना होगा. अब देखना होगा कि एसआईआर के तहत जारी कार्य कब तक पूरी तरह संपन्न होता है.

---- समाप्त ----
