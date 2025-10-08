तालाब में समाई स्कॉर्पियो... फतेहपुर में टायर पंक्चर होने से हुआ हादसा, 4 दोस्तों की मौत

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में टायर पंक्चर होने से स्कॉर्पियो तालाब में जा गिरी. इस हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें स्कॉर्पियो पानी में डूबी हुई नजर आ रही है. सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों की मदद से गाड़ी को बाहर निकाला और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

पूरा मामला कल्यानपुर थाना क्षेत्र के कानपुर-प्रयागराज एनएच-2 पर स्थित बडौरी गांव के पास का है. बुधवार सुबह यहां से गुजर रही स्कॉर्पियो का टायर फट गया, जिससे गाड़ी अनियंत्रित होकर पानी भरे तालाब में जा गिरी. देखते ही देखते स्कॉर्पियो गाड़ी पूरी तरीके से पानी में डूब गई.

दम घुटने से गाड़ी में सवार चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें टोलकर्मियों की मदद से तालाब से बाहर निकालकर नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया. उनकी हालत चिंताजनक देखते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है. पुलिस चारों शवों का पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

जानकारी के मुताबिक, प्रयागराज जिले के सब्जी मंडी खुल्लाबाद से स्कॉर्पियो में सवार होकर ये लोग कानपुर के मोतीझील स्थित वाल्मीकि आश्रम गए थे. यहां इनके दोस्त गौतम पाल की शादी थी. बुधवार तड़के लौटते वक्त हादसे का शिकार हो गए. जिसमें साहिल गुप्ता (26), शिवम साहू (28), रितेश सोनकर (28), राहुल केसरवानी (25) की दर्दनाक मौत हो गई.

वहीं, स्कॉर्पियो में सवार राहुल कुमार, महेश कुमार, अमित, सुमित व नीरज को मौके पर पहुंची पुलिस ने सकुशल बचा लिया. इन सभी को पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गोपालगंज ले जाया गया, जहां से जिला अस्पताल रेफ़र कर दिया गया. चार दोस्तों की मौत से साथियों का रो-रोकर बुरा हाल है.

