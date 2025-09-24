scorecardresearch
 

यूपी: मां दुर्गा को अपशब्द बोलने वाली सिंगर सरोज सरगम गिरफ्तार, पति को भी दबोचा, हिंदू संगठनों में था आक्रोश

मिर्जापुर में बिरहा गायिका सरोज सरगम और उनके पति राममिलन बिंद को पुलिस ने मां दुर्गा पर आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है. सरोज ने अपने वीडियोज में मां दुर्गा के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिससे हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश था.

मिर्जापुर पुलिस ने सरोज सरगम को अरेस्ट किया (Photo- ITG)
सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों सरोज सरगम नाम की महिला को लेकर काफी बवाल मचा हुआ था. यूजर्स इसकी गिरफ्तारी को लेकर मुहिम चला रहे थे. अब यूपी की मिर्जापुर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है. सरोज के साथ पुलिस ने उसके पति राममिलन बिंद को भी दबोच लिया है. सरोज ने मां दुर्गा को लेकर अपशब्द कहे थे. इतना ही नहीं इसके वीडियो बनाकर यूट्यूब समेत दूसरे प्लेटफॉर्म पर शेयर भी किए थे. 

आपको बता दें कि मंगलवार को पुलिस ने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की रहने वाली सरोज सरगम को पति के साथ गिरफ्तार किया है. वह खुद को बिरहा गायिका के तौर पर पेश करती है. उसके यूट्यूब चैनल पर अभद्र और आपत्तिजनक भाषा वाले कंटेन्ट की भरमार है. सरोज ने अपने वीडियोज में मां दुर्गा के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया था. शिकायत मिलने के बाद पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी. उधर, हिंदू संगठनों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया था. 

भारी विरोध के कारण मिर्जापुर पुलिस ने सरोज सरगम को पति के साथ मड़िहान थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया. कोर्ट में पेश करने के बाद दोनों को जेल भेजा जाएगा. अब सरोज के यूट्यूब चैनल को बंद करने या फिर उससे आपत्तिजनक कंटेन्ट हटाने की मांग हो रही है. 
 
जानिए पूरा मामला

जानकारी के लिए बता दें कि बिरहा गायिका सरोज सरगम ने 19 सितंबर 2025 को यूट्यूब पर मां दुर्गा को लेकर आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट किया था. इस संबंध में मड़िहान थाने में गायिका के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी. इस क्रम में मुख्य आरोपी सरोज सरगम एवं सह-अभियुक्त उसके पति राममिलन बिंद को भी गिरफ्तार किया गया. राममिलन के द्वारा आपत्तिजनक वीडियो का निर्माण तथा निर्देशन किया जाता था. 

इस मामले को लेकर सोशल मीडिया में भारी विरोध किया जा रहा था. गायिका की गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी. विश्व हिंदू परिषद ने भी सरोज सरगम की जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर पुलिस मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया था. वहीं, वन विभाग और राजस्व की टीम ने गायिका द्वारा पटेहरा ब्लाक के गढ़वा में जबरन कब्जा किए गये 15 बीघा जमीन की जांच शुरू की. फिर जमीन से अवैध कब्जे को मुक्त कराया. सरोज पक्ष जमीन के कागज नहीं दिखा पाया, जिसके बाद एक्शन लिया गया. 

पुलिस अधीक्षक सोमेन बर्मा ने बताया कि अपने यूट्यूब चैनल में सरोज सरगम नामक महिला द्वारा एक वीडियो अपलोड किया गया था. जिसमें आराध्य मां दुर्गा के बारे में अपशब्दों का प्रयोग किया गया था. इससे हिंदू समाज में आक्रोश व्याप्त हो गया. जिसपर मड़िहान थाने में तत्काल एफआईआर पंजीकृत करते हुए जांच शुरु हुई. विवेचना में शीघ्रता लाने के लिए सर्विलांस एवं साइबर टीमों को भी नियुक्त किया गया. अब पुलिस टीम द्वारा मुख्य आरोपी सरोज सरगम एवं सह-अभियुक्त उसके पति राममिलन बिंद को गिरफ्तार किया गया है. 

