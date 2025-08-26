scorecardresearch
 

Feedback

संजय निषाद के बयान से बढ़ी सियासी हलचल, एसपी ने कहा- 2027 के रुझान आने शुरू

निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के बयान पर विपक्षी दलों ने प्रतिक्रिया दी है. विपक्षी दलों ने कहा कि सहयोगी दलों को लग रहा है कि बीजेपी के साथ रहने में अब कोई फायदा नहीं है.

Advertisement
X
संजय निषाद के बयान पर विपक्ष का तंज (Photo: X/@NishadParty)
संजय निषाद के बयान पर विपक्ष का तंज (Photo: X/@NishadParty)

निषाद पार्टी के चीफ संजय निषाद के बीजेपी से गठबंधन तोड़ने के बयान पर अब विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया आ रही है. कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा है कि सहयोगी दलों की बेचैनी सत्ता की वजह से है. 

वहीं, समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया ने कहा है कि 2027 के चुनाव के रुझान अब दिखने लगे हैं. उन्हें लगने लगा है कि बीजेपी के साथ रहने से उनकी पार्टी को कोई फायदा नहीं है.

कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने संजय निषाद के बयान पर कहा है कि सहयोगी दलों की बेचैनी समझी जा सकती है. उन्होंने कहा कि यह सब सिर्फ सत्ता की मलाई चाटने के लिए है.

सम्बंधित ख़बरें

Nishad Party chief Sanjay Nishad. (Photo: X/@NishadParty)
'... नहीं तो समझेंगे पऊआ पीने वाला है', यूपी के मंत्री संजय निषाद का कार्यकर्ताओं को संदेश  
'दारोगा का हाथ-पैर तुड़वाकर यहां पहुंचा', भरे मंच से यूपी के मंत्री संजय निषाद ने पुलिस को हड़काया 
मंत्री संजय निषाद. (File)
'जिन्हें रंग से परहेज वो घर में रहें, जिन्हें तलवार पसंद वे देश छोड़ दें', बोले यूपी के मंत्री संजय निषाद 
निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद .
BJP को कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का संदेश... हारी हुई सीटें हमें दो, जीतकर लौटाएंगे 
Greater Noida Nikkie dowry murder burning case
दर्द के 9 साल, दुखभरे दिन और जुल्मों सितम... जिंदा जलने से पहले भी हर रोज मरती थी निक्की 

संजय निषाद ने क्या कहा है?

सत्ताधारी NDA के साथी और यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने बड़ा बयान देते हुए सूबे की सियासत में भूचाल ला दिया है. हाल ही में आए उनके बयान से सियासी गलियारों में उथल-पुथल मच गई है. उन्होंने कहा कि बीजेपी चाहे तो उनसे गठबंधन तोड़ ले लेकिन उन्हें अपमानित न करें और सहयोगी दलों को अपमानित न कराए.

Advertisement

संजय निषाद ने गोरखपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, "अगर बीजेपी को लगता है कि हमसे उन्हें फायदा नहीं है, तो गठबंधन तोड़ दें. सहयोगी दलों से भरोसे से चलें... राजभर, RLD, निषाद पार्टी पर अपशब्द बंद कराएं." 

संजय निषाद ने तीखे लहजे में कहा, "हमने मछुआरों की लड़ाई अकेले शुरू की. आज देश भर में आंदोलन है. बीजेपी को इंपोर्टेड नेताओं से सतर्क रहना चाहिए, एसपी-बीएसपी से आए नेता नुकसान पहुंचा सकते हैं."

यह भी पढ़ें: 'गंगा मैया पैर धोने आती हैं...', बाढ़ पीड़ितों से बोले यूपी के मंत्री संजय निषाद, VIDEO वायरल

'रुझाने आने शुरू...'
 
समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा कि 2027 का रुझान आना शुरू हो गया है. उन्होंने कहा कि सहयोगी दलों को लगने लगा है कि बीजेपी के साथ रहने में कोई फायदा नहीं है. भदौरिया ने कहा कि सहयोगी दलों को लगता है कि बीजेपी उनकी पार्टी को 'खा जाएगी', इसलिए अब वे खुद ही बीजेपी का रास्ता काटने लगे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement