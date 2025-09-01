scorecardresearch
 

Feedback

संभल: बारिश के बीच बाइक समेत 20 फीट गहरे नाले में गिरा सिपाही, मौके पर मौत, गणेश मेला ड्यूटी पर जा रहा था मृतक

संभल के चंदौसी थाना क्षेत्र में 25 दिवसीय गणेश मेले का आयोजन हर साल होता है. इसमें लगभग आठ जिलों की पुलिस फोर्स सुरक्षा में तैनात रहती है. बिजनौर के एक पुलिसकर्मी रजनीश कुमार की भी ड्यूटी यहां लगाई थी. लेकिन ड्यूटी पर जाते समय वो हादसे का शिकार हो गया.

Advertisement
X
संभल में सिपाही की नाले गिरकर मौत (Photo: ITG)
संभल में सिपाही की नाले गिरकर मौत (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के संभल में गणेश मेला ड्यूटी के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया. बिजनौर में तैनात एक पुलिसकर्मी रजनीश कुमार बारिश के कारण सड़क पर भरे पानी और गहरे नाले में फर्क नहीं कर पाए, जिससे वह अपनी बाइक समेत नाले में जा गिरे और उनकी मौत हो गई. 

यह घटना आज सुबह संभल के चंदौसी में हुई. बिजनौर में तैनात पुलिसकर्मी रजनीश कुमार गणेश मेले में ड्यूटी करने आए थे. वह अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे, तभी रास्ते में एक गहरा नाला पड़ा. लगातार हो रही बारिश के कारण नाले का पानी सड़क पर भर गया था. इस वजह से रजनीश कुमार को नाले और सड़क में कोई अंतर दिखाई नहीं दिया. वह अपनी बाइक लेकर 20 फीट गहरे नाले में जा गिरे. पानी में डूबने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई. 

हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद रजनीश के शव को नाले से बाहर निकाला. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. रजनीश कुमार गणेश मेला कोतवाली में मुंशी के पद पर तैनात थे. इस घटना से पुलिस विभाग में शोक की लहर है.  

सम्बंधित ख़बरें

संभल पर CM योगी ने दी बड़ी चेतावनी, क्या कुछ बड़ा होने वाला है? 
Statement from the Sangh on Kashi-Mathura: What is the strategy moving forward?
संभल हिंसा पर रिपोर्ट... काशी-मथुरा पर गरमाई सियासत; देखें बहस 
UP News, CM Yogi, Yogi Adityanath, Yogi Adityanath news, up government, up order letter against Yadavs and Muslims, UP News, CM Yogi, Yogi Adityanath, UP government, order letter, DM, Yadavs and Muslims
'अब जो डेमोग्राफी बदलने की कोशिश करेगा...', संभल हिंसा मामले पर बोले CM योगी  
संभल में तैनात किए गए सुरक्षाकर्मी. (Photo: ITG)
संभल का पाकिस्तान और अमेरिका कनेक्शन उजागर... रिपोर्ट में टेरर मॉड्यूल को लेकर खुला राज 
Sambhal Violence Report: VHPs Anger Over Demographic Changes
संभल की डेमोग्राफी में बदलाव पर VHP का आक्रोश, SP सांसद का पुतला फूंका 
Advertisement

राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई

इस दुखद घटना पर संभल के एसपी कृष्ण विश्नोई ने गहरा दुख व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि जवान रजनीश कुमार की मौत एक हादसा है. उनकी अंतिम विदाई राजकीय सम्मान के साथ की जाएगी. वहीं, स्थानीय लोगों का कहना है कि यह हादसा एक बार फिर बारिश के दौरान सड़कों और नालों की खराब स्थिति को उजागर करता है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement