संभल: बारिश के बीच बाइक समेत 20 फीट गहरे नाले में गिरा सिपाही, मौके पर मौत, गणेश मेला ड्यूटी पर जा रहा था मृतक

उत्तर प्रदेश के संभल में गणेश मेला ड्यूटी के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया. बिजनौर में तैनात एक पुलिसकर्मी रजनीश कुमार बारिश के कारण सड़क पर भरे पानी और गहरे नाले में फर्क नहीं कर पाए, जिससे वह अपनी बाइक समेत नाले में जा गिरे और उनकी मौत हो गई.

यह घटना आज सुबह संभल के चंदौसी में हुई. बिजनौर में तैनात पुलिसकर्मी रजनीश कुमार गणेश मेले में ड्यूटी करने आए थे. वह अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे, तभी रास्ते में एक गहरा नाला पड़ा. लगातार हो रही बारिश के कारण नाले का पानी सड़क पर भर गया था. इस वजह से रजनीश कुमार को नाले और सड़क में कोई अंतर दिखाई नहीं दिया. वह अपनी बाइक लेकर 20 फीट गहरे नाले में जा गिरे. पानी में डूबने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद रजनीश के शव को नाले से बाहर निकाला. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. रजनीश कुमार गणेश मेला कोतवाली में मुंशी के पद पर तैनात थे. इस घटना से पुलिस विभाग में शोक की लहर है.

Advertisement

राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई

इस दुखद घटना पर संभल के एसपी कृष्ण विश्नोई ने गहरा दुख व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि जवान रजनीश कुमार की मौत एक हादसा है. उनकी अंतिम विदाई राजकीय सम्मान के साथ की जाएगी. वहीं, स्थानीय लोगों का कहना है कि यह हादसा एक बार फिर बारिश के दौरान सड़कों और नालों की खराब स्थिति को उजागर करता है.

---- समाप्त ----