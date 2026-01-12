बच्ची पर टूट पड़े 15-20 आवारा कुत्ते,इतना नोंचा कि मार ही डाला, ले गए मासूम का एक हाथ

उत्तर प्रदेश के संभल में मां और दादी के साथ चारा लेने जा रही 9 साल की मासूम बच्ची पर 15-20 आवारा कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया. जहां आवारा कुत्तों ने बच्ची को नोंच नोंच कर मार डाला. बच्ची के चीख पुकार की आवाज सुनाई देने पर परिजन जब तक मौके पर पहुंचे तब तक आवारा कुत्तों ने उसके हाथ को काटकर अलग कर दिया था. बमुश्किल परिजनों ने आवारा कुत्तों के झुंड से बच्ची को बचाया लेकिन तब तक मासूम बच्ची की मौत हो चुकी थी. परिजन आनन फानन में अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया.

दरअसल, हजरतनगर गढ़ी थाना इलाके के पोटा गांव के निवासी विनोद की 9 साल की बेटी रिया गौतम अपनी मां और दादी के साथ खेत से चारा लेने गई थी. मासूम बच्ची की मां और दादी चारा इकट्ठा करने लगीं जबकि बच्ची इधर उधर घूम रही थी. इसी बीच आवारा कुत्तों के झुंड ने मासूम बच्ची को अकेला देखकर हमला कर दिया. बच्ची ने शोर मचाया तो परिजन दौड़कर मौके पर पहुंचे. लेकिन जब तक आवारा कुत्तों के झुंड ने मासूम बच्ची को बुरी तरह नोंच डाला था उसका हाथ काटकर अलग कर दिया था.

इसके बाद ग्रामीणों और परिजनों ने आवारा कुत्तों के झुंड से मासूम बच्ची को बमुश्किल छुड़ाया लेकिन कुत्ते उसका हाथ लेकर भाग गए. बच्ची की मौत की जानकारी मिलने पर हजरतनगर गढ़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई. इसके बाद पुलिस में मासूम बच्ची के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मौत के बाद मासूम के परिवार में कोहराम मचा हुआ है.

मृतक मासूम बच्ची के चचेरे भाई तरुण का कहना है कि आज मेरी चचेरी बहन अपनी मां के साथ खेत पर गई थी तभी वहां शमशान के पास 15 से 20 आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया और उसकी एक बांह काटकर ले गए. इसी दौरान उसकी मां पर भी हमला किया गया था लेकिन गांव के लोगों ने किसी तरह बचाया. पिछले 6 महीने से इसी तरह कुत्तों का आतंक मचा हुआ है और पहले भी कई लोगों पर यह कुत्ते हमला कर चुके हैं. हम लोगों ने कई बार शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं है.

