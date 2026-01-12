scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बच्ची पर टूट पड़े 15-20 आवारा कुत्ते,इतना नोंचा कि मार ही डाला, ले गए मासूम का एक हाथ

संभल जिले में आवारा कुत्तों के आतंक ने एक मासूम की जान ले ली. खेत से चारा लेने गई 9 साल की बच्ची पर 15–20 आवारा कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया. कुत्तों ने बच्ची को बुरी तरह नोंच डाला और उसका एक हाथ काटकर अलग कर दिया। अस्पताल पहुंचने से पहले ही बच्ची की मौत हो गई, जिससे पूरे गांव में दहशत और मातम का माहौल है.

Advertisement
X
बच्ची पर टूट पड़े 15-20 आवारा कुत्ते, इतना नोंचा कि मार ही डाला (Photo: itg)
बच्ची पर टूट पड़े 15-20 आवारा कुत्ते, इतना नोंचा कि मार ही डाला (Photo: itg)

उत्तर प्रदेश के संभल में मां और दादी के साथ चारा लेने जा रही 9 साल की मासूम बच्ची पर 15-20 आवारा कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया. जहां आवारा कुत्तों ने बच्ची को नोंच नोंच कर मार डाला. बच्ची के चीख पुकार की आवाज सुनाई देने पर परिजन जब तक मौके पर पहुंचे तब तक आवारा कुत्तों ने उसके हाथ को काटकर अलग कर दिया था. बमुश्किल परिजनों ने आवारा कुत्तों के झुंड से बच्ची को बचाया लेकिन तब तक मासूम बच्ची की मौत हो चुकी थी. परिजन आनन फानन में अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया.

दरअसल, हजरतनगर गढ़ी थाना इलाके के पोटा गांव के निवासी विनोद की 9 साल की बेटी रिया गौतम अपनी मां और दादी के साथ खेत से चारा लेने गई थी. मासूम बच्ची की मां और दादी चारा इकट्ठा करने लगीं जबकि बच्ची इधर उधर घूम रही थी. इसी बीच आवारा कुत्तों के झुंड ने मासूम बच्ची को अकेला देखकर हमला कर दिया. बच्ची ने शोर मचाया तो परिजन दौड़कर मौके पर पहुंचे. लेकिन जब तक आवारा कुत्तों के झुंड ने मासूम बच्ची को बुरी तरह नोंच डाला था उसका हाथ काटकर अलग कर दिया था. 

इसके बाद ग्रामीणों और परिजनों ने आवारा कुत्तों के झुंड से मासूम बच्ची को बमुश्किल छुड़ाया लेकिन कुत्ते उसका हाथ लेकर भाग गए. बच्ची की मौत की जानकारी मिलने पर हजरतनगर गढ़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई. इसके बाद पुलिस में मासूम बच्ची के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मौत के बाद मासूम के परिवार में कोहराम मचा हुआ है.

सम्बंधित ख़बरें

Brother sister
छोटे भाई के लिए आवारा कुत्ते से भिड़ी 8 साल की मासूम, अपनी टी- शर्ट बांधकर रोका खून
दोनों बहनों की मौत के बाद घर में जुटी महिलाएं (Photo ITG)
...दो बहनों की कहानी जिन्होंने कुत्ते के लिए दे दी जान
Closer look of a newborn baby girl's tiny hand holding on to an index finger of an adult in Oslo, Norway.
विदिशा: श्मशान घाट के पास कुत्ते के मुंह में मिला नवजात का शव
कुत्ते को मारकर खरगोश बताकर बेचा मांस. (File Photo: PTI)
शराब के लिए नहीं थे पैसे... युवक ने कुत्ता मारा, फिर खरगोश का मीट बताकर पूरे गांव में बेचा
यूपी के संभल में आवारा कुत्तों का आंतक (Photo: Reuters)
आवारा कुत्तों ने 9 साल की बच्ची को नोच-नोचकर मार डाला, हाथ काटकर ले गए
Advertisement

 मृतक मासूम बच्ची के चचेरे भाई तरुण का कहना है कि आज मेरी चचेरी बहन अपनी मां के साथ खेत पर गई थी तभी वहां शमशान के पास 15 से 20 आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया और उसकी एक बांह काटकर ले गए. इसी दौरान उसकी मां पर भी हमला किया गया था लेकिन गांव के लोगों ने किसी तरह बचाया. पिछले 6 महीने से इसी तरह कुत्तों का आतंक मचा हुआ है और पहले भी कई लोगों पर यह कुत्ते हमला कर चुके हैं. हम लोगों ने कई बार शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement