scorecardresearch
 

Feedback

'हिंदू समाज के भीतर असमानता खत्म किए बिना एकता संभव नहीं', मोहन भागवत के बयान पर बोले सपा सांसद रामजीलाल सुमन

समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन ने RSS प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें भागवत ने कहा था कि भारतीयों का डीएनए 40 हजार वर्षों से एक समान है. सुमन ने इसको सामाजिक भेदभाव और टकराव की असल वजह बताते हुए कहा कि जातीय समानता का दावा होने के बावजूद समाज में, खासकर हिंदू समाज के भीतर, उपेक्षा और भेदभाव जारी है.

Advertisement
X
सपा सांसद रामजीलाल ने कहा कि हिंदू धर्म के भीतर भी कई वर्गों के साथ उपेक्षा का भाव बढ़ता जा रहा है (File Photo: PTI)
सपा सांसद रामजीलाल ने कहा कि हिंदू धर्म के भीतर भी कई वर्गों के साथ उपेक्षा का भाव बढ़ता जा रहा है (File Photo: PTI)

समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया दी है. भागवत ने कहा था कि भारतीयों का 40 हजार साल से एक ही डीएनए है. रामजीलाल सुमन ने कहा कि धर्म के बारे में मोहन भागवत उनसे ज्यादा जानते होंगे, लेकिन यदि सबका डीएनए एक ही है, तो समाज में टकराव क्यों है? उन्होंने कहा, "मैं हिंदू-मुसलमान की बात नहीं करता, लेकिन समाज में जिन्हें हिंदू कहा जाता है, उसी वर्ग के भीतर भी उपेक्षा है."

सपा सांसद ने आगे कहा कि असली सवाल सिर्फ कहने का नहीं है, बल्कि समानता का भाव व्यवहार और आचरण में भी दिखाई देना चाहिए. उन्होंने कहा कि आज समाज में गहरी विषमता मौजूद है. हिंदू धर्म के भीतर भी कई वर्गों के साथ उपेक्षा का भाव बरता जा रहा है, जो किसी भी सूरत में सही नहीं है.

संभल हिंसा पर चर्चा

सम्बंधित ख़बरें

Report on sambhal violence submitted to chief minister
संभल हिंसा रिपोर्ट पर क्या बोलीं सपा प्रवक्ता जूही सिंह? देखें 
Samajwadi Party Spokesperson Amiq Jamai
Amiq Jamai का Prashant Kishor पर हमला 
प्रशांत किशोर और बीजेपी पर बरसे एसपी नेता अमीक जामई
'बीजेपी एजेंट बनकर हिंदू-मुस्लिम की राजनीति कर रहे प्रशांत किशोर...', बोले SP नेता अमीक जामई 
Gathering of SP leaders on Iqra Hasan's birthday (Photo: X/@IqraMunawwar_)
सांसद इकरा हसन को बर्थडे पर अखिलेश ने शगुन में दिए 100 रुपये, प्रिया सरोज ने ऑर्डर किया केक 
shahid siddiki
मोदी की बात मुसलमानों के बीच पहुंचने से इतना भयभीत क्‍यों थी सपा-कांग्रेस? 

सपा सांसद से सवाल पूछा गया कि संभल हिंसा पर रिपोर्ट में कहा गया है कि 1947 से हर दंगे में हिंदू ही निशाने पर रहे और इस बार भी उनकी हत्या की योजना थी. इस पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा, हिंदू और मुसलमान से अलग भी मुद्दे हैं, लेकिन बीजेपी का एजेंडा केवल धर्म और जाति की राजनीति है. भूख, बेरोजगारी और गरीबी की बात क्यों नहीं करते? हिंदुस्तान में बेशुमार लोग गरीब हैं, भाजपा को चाहिए कि इनकी बात करे.

Advertisement

तेजस्वी यादव की सीएम पद की घोषणा

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने खुद को बिहार में महागठबंधन का सीएम चेहरा घोषित किया है, आपका इस पर क्या राय है? इस पर जवाब देते हुए सपा सांसद ने कहा, सिद्धांत और व्यवहार में फर्क है. परंपरा यह है कि चुनाव के बाद विधायक दल का नेता तय होता है. लेकिन व्यवहार में देखा जाए तो बीजेपी के बाद बिहार में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है. अगर उन्हें बहुमत मिलता है तो तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगे.

यह भी पढ़ें: 'धर्म का मतलब है सबको अपनेपन से देखना...', बिलासपुर में बोले RSS प्रमुख मोहन भागवत

अखिलेश यादव के बयान पर प्रतिक्रिया

अखिलेश यादव ने कहा कि अवध के बाद अब मगध में बीजेपी हार जाएगी. इसे लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है. सपा सांसद ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पीडीए को जनसमर्थन मिला है. बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ अखिलेश जी की सभाओं में जनता का सैलाब उमड़ा. जानकार लोग कहते हैं कि पिछले 75 सालों में इतनी भीड़ कभी नहीं देखी गई. इसका मतलब साफ है कि जनता वोटो की चोरी से नाराज है. इसी जन समर्थन को देखकर अखिलेश यादव ने यह बयान दिया है.

जनसंख्या नियंत्रण पर मोहन भागवत के बयान पर सपा सांसद की राय

Advertisement

सपा सांसद ने कहा कि हिंदुस्तान में हमेशा कहा गया है कि छोटा परिवार बेहतर है. लेकिन अजीब बात यह है कि जो लोग शादीशुदा नहीं हैं और जिनके बच्चे नहीं हैं, वही ज्यादा बच्चे पैदा करने की सलाह देते हैं. मोहन भागवत जी को पहले अपने संगठन के नेताओं को शादी करने की सलाह देनी चाहिए.

पीएम मोदी-शी जिनपिंग मुलाकात पर टिप्पणी

सपा सांसद ने पीएम मोदी-शी जिनपिंग मुलाकात पर टिप्पणी की है. उन्होंने कहा, मैं प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देता हूं, लेकिन उम्मीद करता हूं कि वे चीन से साफ-साफ कहें कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है. चीन हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है. मोदी जी को दो टूक कहना चाहिए कि चीन हमारी जमीन खाली करे. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement