'हिंदू समाज के भीतर असमानता खत्म किए बिना एकता संभव नहीं', मोहन भागवत के बयान पर बोले सपा सांसद रामजीलाल सुमन

समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया दी है. भागवत ने कहा था कि भारतीयों का 40 हजार साल से एक ही डीएनए है. रामजीलाल सुमन ने कहा कि धर्म के बारे में मोहन भागवत उनसे ज्यादा जानते होंगे, लेकिन यदि सबका डीएनए एक ही है, तो समाज में टकराव क्यों है? उन्होंने कहा, "मैं हिंदू-मुसलमान की बात नहीं करता, लेकिन समाज में जिन्हें हिंदू कहा जाता है, उसी वर्ग के भीतर भी उपेक्षा है."

सपा सांसद ने आगे कहा कि असली सवाल सिर्फ कहने का नहीं है, बल्कि समानता का भाव व्यवहार और आचरण में भी दिखाई देना चाहिए. उन्होंने कहा कि आज समाज में गहरी विषमता मौजूद है. हिंदू धर्म के भीतर भी कई वर्गों के साथ उपेक्षा का भाव बरता जा रहा है, जो किसी भी सूरत में सही नहीं है.

संभल हिंसा पर चर्चा

सपा सांसद से सवाल पूछा गया कि संभल हिंसा पर रिपोर्ट में कहा गया है कि 1947 से हर दंगे में हिंदू ही निशाने पर रहे और इस बार भी उनकी हत्या की योजना थी. इस पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा, हिंदू और मुसलमान से अलग भी मुद्दे हैं, लेकिन बीजेपी का एजेंडा केवल धर्म और जाति की राजनीति है. भूख, बेरोजगारी और गरीबी की बात क्यों नहीं करते? हिंदुस्तान में बेशुमार लोग गरीब हैं, भाजपा को चाहिए कि इनकी बात करे.

तेजस्वी यादव की सीएम पद की घोषणा

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने खुद को बिहार में महागठबंधन का सीएम चेहरा घोषित किया है, आपका इस पर क्या राय है? इस पर जवाब देते हुए सपा सांसद ने कहा, सिद्धांत और व्यवहार में फर्क है. परंपरा यह है कि चुनाव के बाद विधायक दल का नेता तय होता है. लेकिन व्यवहार में देखा जाए तो बीजेपी के बाद बिहार में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है. अगर उन्हें बहुमत मिलता है तो तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगे.

अखिलेश यादव के बयान पर प्रतिक्रिया

अखिलेश यादव ने कहा कि अवध के बाद अब मगध में बीजेपी हार जाएगी. इसे लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है. सपा सांसद ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पीडीए को जनसमर्थन मिला है. बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ अखिलेश जी की सभाओं में जनता का सैलाब उमड़ा. जानकार लोग कहते हैं कि पिछले 75 सालों में इतनी भीड़ कभी नहीं देखी गई. इसका मतलब साफ है कि जनता वोटो की चोरी से नाराज है. इसी जन समर्थन को देखकर अखिलेश यादव ने यह बयान दिया है.

जनसंख्या नियंत्रण पर मोहन भागवत के बयान पर सपा सांसद की राय

सपा सांसद ने कहा कि हिंदुस्तान में हमेशा कहा गया है कि छोटा परिवार बेहतर है. लेकिन अजीब बात यह है कि जो लोग शादीशुदा नहीं हैं और जिनके बच्चे नहीं हैं, वही ज्यादा बच्चे पैदा करने की सलाह देते हैं. मोहन भागवत जी को पहले अपने संगठन के नेताओं को शादी करने की सलाह देनी चाहिए.

पीएम मोदी-शी जिनपिंग मुलाकात पर टिप्पणी

सपा सांसद ने पीएम मोदी-शी जिनपिंग मुलाकात पर टिप्पणी की है. उन्होंने कहा, मैं प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देता हूं, लेकिन उम्मीद करता हूं कि वे चीन से साफ-साफ कहें कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है. चीन हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है. मोदी जी को दो टूक कहना चाहिए कि चीन हमारी जमीन खाली करे.

